24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Сколько зарабатывают руководители Apple: появилась информация про их зарплаты

83 Читати новину українською
Сколько зарабатывают руководители Apple / pingvin.pro

CEO корпорации Apple Тим Кук передал SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) данные о своей зарплате в компании. Его заработок в 2019 году составил более 11 миллионов долларов.

Как передает издание macrumors.com, Кук заработал базовую зарплату в размере 3 миллионов долларов и дополнительную доплату 7,7 миллиона долларов в виде поощрений за выполнение планов.

К теме: Рекорд Apple: акции компании достигли максимума за последние 10 лет

Кроме того, Тим Кук заработал 884 тысяч долларов, как дополнительную компенсацию. Поэтому общая сумма зарплаты составила 11 555 466 долларов.

При этом, дополнительная компенсация включала отпускные на общую сумму 92 тысяч долларов, а также 457 083 долларов, как расходы на безопасность и 315 311 долларов за личное пользование частного самолета.

Тем не менее, зарплата Тима Кука в 2019 году была на 4 миллиона долларов меньше, чем в 2018 году. Два года назад CEO Apple заработал более 15 миллионов долларов.

Зарплата других руководителей Apple

В основном остальные руководители Apple получали базовый оклад в размере миллиона долларов, а также акции и вознаграждения от 20 до 25 миллионов долларов. Так, Лука Маэстро, Кейт Адамс и Джефф Уильямс заработали более 25 миллионов долларов.

Анжела Арендтс, которая ушла из компании в начале года, заработала 22 миллиона долларов, а ее преемник Дейрдре О'Брайен – 19 миллионов долларов.

А средняя зарплата в Apple составляет 57 596 долларов (почти 3,7 миллиона гривен). Столько заработали сотрудники розничной торговли и поддержки.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
сегодня
11627
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Apple IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 января 22:09 Лучшие смартфоны Xiaomi 2019 года – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 1930
5 января 13:05 Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года
Михайло Года 201
4 января 22:02 Что такое астероид Бенну и почему он опасен?
Назар Токар 334
4 января 08:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
69438
2 января 09:04 Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
Ірина Полицька 1753
Новости
Больше новостей
Залиште відгук