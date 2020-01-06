Сколько зарабатывают руководители Apple: появилась информация про их зарплаты

CEO корпорации Apple Тим Кук передал SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) данные о своей зарплате в компании. Его заработок в 2019 году составил более 11 миллионов долларов.

Как передает издание macrumors.com, Кук заработал базовую зарплату в размере 3 миллионов долларов и дополнительную доплату 7,7 миллиона долларов в виде поощрений за выполнение планов.

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Кроме того, Тим Кук заработал 884 тысяч долларов, как дополнительную компенсацию. Поэтому общая сумма зарплаты составила 11 555 466 долларов.

При этом, дополнительная компенсация включала отпускные на общую сумму 92 тысяч долларов, а также 457 083 долларов, как расходы на безопасность и 315 311 долларов за личное пользование частного самолета.

Тем не менее, зарплата Тима Кука в 2019 году была на 4 миллиона долларов меньше, чем в 2018 году. Два года назад CEO Apple заработал более 15 миллионов долларов.

Зарплата других руководителей Apple

В основном остальные руководители Apple получали базовый оклад в размере миллиона долларов, а также акции и вознаграждения от 20 до 25 миллионов долларов. Так, Лука Маэстро, Кейт Адамс и Джефф Уильямс заработали более 25 миллионов долларов.

Анжела Арендтс, которая ушла из компании в начале года, заработала 22 миллиона долларов, а ее преемник Дейрдре О'Брайен – 19 миллионов долларов.

А средняя зарплата в Apple составляет 57 596 долларов (почти 3,7 миллиона гривен). Столько заработали сотрудники розничной торговли и поддержки.

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