Складной электроскутер Himo H1 получил глобальную версию

Ультракомпактный электроскутер компании Himo, входящей в экосистему Xiaomi, был анонсирован еще в конце 2019 года на краудфандинговой площадке Youpin для китайского рынка. Вскоре модель H1 стала популярной, и необычный двухколесный транспорт с внушительной для своих размеров дальностью пробега перебрался на платформу IndieGoGo, где стал доступен и для покупателей из других стран.

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Особенности Himo H1

Ключевая особенность модели – складная конструкция: в "походном" положении размер 14,5-килограммового скутера можно сравнить с листом бумаги формата А3. На руле Himo H1, который можно регулировать в зависимости от роста водителя, расположен экран с LED-подсветкой. Он информирует о скорости движения транспортного средства и уровне заряда аккумуляторной батареи.

Производитель уверяет, что одной "заправки" сменной АКБ емкостью 7500 мач хватит на 30 километров поездки, заявленная максимальная скорость составляет 18 км/час. Для передвижения в темное время суток Himo H1 оснащен светодиодным фонарем. Проект уже собрал 879% суммы, необходимой для начала серийного производства, а первые международные поставки запланированы на май 2020 года.

Видео про Himo H1:

Цена

В рамках краудфандинговой кампании на IndieGoGo компактный электроскутер можно приобрести по цене от 469 долларов, позже его розничная стоимость увеличится до 699 долларов.

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