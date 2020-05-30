Портал для поиска работы Happy Monday провел опрос среди 800 украинских дизайнеров. На основе этих данных эксперты сформировали инфографику с зарплатными показателями в этой сфере.

Как свидетельствует опрос, доминируют в этой сфере женщины – 62,1%. Мужчины составили 37,9% из всех опрошенных.

Интересно Рабочее место будущего: как видят удаленную работу в Facebook

Больше всего из опрошенных работают графическими дизайнерами, UX/UI-дизайнерами и веб-дизайнерами. Большинство из них имеют опыт работы 2 и 3 года.

Место работы

Большинство из опрошенных украинских дизайнеров работают в агентствах, в частности в сегменте сервисного бизнеса и с внешними клиентами. 63,7% выбрали постоянную форму занятости и в обычный период работают в офисе.

При этом 52,2% дизайнеров работают в Украине. Это в основном арт-директора и дизайнеры интерьера.

Что влияет на зарплату дизайнеров / happymonday.ua​

Зарплата

Самую высокую зарплату получают продакт-менеджеры. Специалисты уровня Lead получают 70 тысяч гривен. А начинающие зарабатывают 30 тысяч гривен.

Значительно меньше зарабатывают графические дизайнеры. Специалисты Senior-уровня получают 23 тысячи гривен.

Зарплата украинских дизайнеров / happymonday.ua

Как показывает опрос, в этой сфере уровень дохода существенно зависит от профессиональной подготовки. Ведь у специалистов, работающих от 6 лет, значительно выше зарплата.

Также весомым является и знание английского – знание языка обеспечивает на 14 тысяч гривен больше.