Сколько бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7 будет стоить в Украине
18 марта компания Xiaomi представила свой новый бюджетник Redmi 7. Официальный представитель бренда в Украине – интернет-магазин "Алло" представил цены новинки в Украине.
Сейчас новинка доступна только для предварительного заказа.
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Цена Xiaomi Redmi 7 в Украине:
- Модификация с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 4999 гривен;
- Версия с 3 ГБ + 32 ГБ памяти оценена в 4 499 гривен.
На китайском рынке новинка поступит в продажу 26 марта. Поэтому очевидно, что в Украине она появится еще позже.
Xiaomi Redmi 7 поступит в продажу 26 марта
Стоимость Xiaomi Redmi 7 начинается от 4 499 гривен
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7
- Дисплей
- Діагональ: 6,26 дюйма
Разрешение: 1520х720 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 632
- ВидеопроцессорAdreno 506
- ПамятьОперативная: 2/3/4 ГБ
Встроенная: 16/32/64 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 2 Мп
Фронтальная: 8 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10
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Источник: 24 Канал
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