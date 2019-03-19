Сколько бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7 будет стоить в Украине

67 Читати новину українською
Xiaomi Redmi 7: цена в Украине
Xiaomi Redmi 7: цена в Украине

18 марта компания Xiaomi представила свой новый бюджетник Redmi 7. Официальный представитель бренда в Украине – интернет-магазин "Алло" представил цены новинки в Украине.

Сейчас новинка доступна только для предварительного заказа.

Читайте также: Xiaomi Redmi 7: характеристики и цена бюджетного смартфона

Цена Xiaomi Redmi 7 в Украине:

  1. Модификация с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 4999 гривен;
  2. Версия с 3 ГБ + 32 ГБ памяти оценена в 4 499 гривен.

На китайском рынке новинка поступит в продажу 26 марта. Поэтому очевидно, что в Украине она появится еще позже.

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 7 поступит в продажу 26 марта

Xiaomi Redmi 7

Стоимость Xiaomi Redmi 7 начинается от 4 499 гривен 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,26 дюйма
    Разрешение: 1520х720 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 632
  • ВидеопроцессорAdreno 506
  • ПамятьОперативная: 2/3/4 ГБ
    Встроенная: 16/32/64 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 2 Мп
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Акумулятор4 000 мАг
  • Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 18 марта: визит Путина в Крым на годовщину аннексии и стрельба в Нидерландах
сегодня
811
Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
15 марта 14:11 Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
234
Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
14 марта 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
Олег Тичинський 373
5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
14 марта 18:03 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
2485
Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
14 марта 10:02 Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
2989
Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
12 марта 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
1296
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук