Сколько бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7 будет стоить в Украине

18 марта компания Xiaomi представила свой новый бюджетник Redmi 7. Официальный представитель бренда в Украине – интернет-магазин "Алло" представил цены новинки в Украине.

Сейчас новинка доступна только для предварительного заказа.

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Цена Xiaomi Redmi 7 в Украине:

Модификация с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 4999 гривен; Версия с 3 ГБ + 32 ГБ памяти оценена в 4 499 гривен.

На китайском рынке новинка поступит в продажу 26 марта. Поэтому очевидно, что в Украине она появится еще позже.

Xiaomi Redmi 7 поступит в продажу 26 марта

Стоимость Xiaomi Redmi 7 начинается от 4 499 гривен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7 Дисплей

Діагональ: 6,26 дюйма

Разрешение: 1520х720 пикселей

Разрешение: 1520х720 пикселей Процессор Snapdragon 632

Snapdragon 632 Видеопроцессор Adreno 506

Adreno 506 Память Оперативная: 2/3/4 ГБ

Встроенная: 16/32/64 ГБ

Оперативная: 2/3/4 ГБ Встроенная: 16/32/64 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 12 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операционная система Android 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10

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