Сколько будет стоить iPhone 12: предположение аналитика

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iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max / Фото из открытых источников

iPhone 11 Pro Max, который представили в сентябре 2019 года, стал самым дорогим смартфоном в истории компании. Однако, у следующей новинки Apple есть все шансы побить этот рекорд.

Авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо заявил, что iPhone 12 будет стоить еще дороже и пояснил, почему компания в очередной раз поднимет ценовую планку, сообщает Wccftech.

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Причины подорожания новых iPhone 12. В своем новом отчете Куо предположил, что новые методы производства и интеграция композитных материалов в корпуса новых смартфонов Apple приведут к росту цен следующего поколения iPhone. По его словам, "основой вдохновения" для разработчиков дизайна iPhone 12 может стать iPhone 4, при этом себестоимость гаджета ощутимо увеличится.

Аналитик также ожидает, что все версии iPhone 12 будут оснащаться 5G-модемами – это приведет к еще большему удорожанию новинок. Apple, по словам Куо, еще не готова выпускать собственные модули в значительных количествах и будет вынуждена закупать их у Qualcomm.

via GIPHY

Цена iPhone 11 Pro Max и вероятная цена iPhone 12. Отметим, сейчас в США iPhone 11 Pro Max стоит от 1099 долларов (34 999 гривен в Украине). Базовая модификация iPhone 12 предположительно обойдется покупателям в 1 200 долларов и дороже (сейчас столько просят за максимальную конфигурацию iPhone 11 Pro Max).

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Автор: Ева Шварц
Теги: Apple Новости Техно iPhone Техно Смартфоны Цены iPhone 11
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