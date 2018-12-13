Сколько будет стоить смартфон Samsung Galaxy S10: цена заоблачная

Наконец появилась информация о презентации будущего флагмана от Samsung – Galaxy S10. В частности, стало известно, что новый смартфон представят публике 20 февраля следующего года, накануне ежегодного мероприятия Mobile World Congress в Барселоне.

Об этом пишет издание The Next Web.

Также, журналистам стала известна и цена будущей новинки. И честно говоря, стоимость флагмана шокирует – 1 765 долларов (почти 49 500 гривен) за топовую модификацию.

К примеру, топовая версия iPhone Xs Max с накопителем на 512 ГБ оценена в США в 1500 долларов.

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На выбор пользователя три варианта флагмана: Samsung Galaxy S10 Lite с диагональю 5,8 дюймов; обычный Samsung Galaxy S10 6,1 дюймов и Samsung Galaxy S10 Plus с размером диагонали в 6,4 дюйма.

A case manufacturer's expectations for the Galaxy S10 lineup: pic.twitter.com/lrExjvalcb — Evan Blass (@evleaks) 8 декабря 2018 г.

Как сообщают источники, на рынке Великобритании модификация Lite будет стоить 699 фунтов (примерно 880 долларов или 24 600 гривен). 6,1-дюймовый Samsung Galaxy S10 оценен в 1007 долларов (28 200 гривен) за флэш-память в 128 ГБ, а модель Galaxy S10 с накопителем в 512 ГБ будет стоить 1260 долларов (35 300 гривен). Тем временем самая продвинутая модификация флагмана Galaxy S10 Plus с диагональю 6,4 дюйма будет стоить 1135 долларов (31 800 гривен) за накопитель на 128 ГБ, а вот модель с накопителем в 512 ГБ будет стоить как раз 1765 долларов.

По слухам, сканер отпечатков пальцев во всех трех модификациях будет встроен в дисплей. Фронтальную камеру разместят в дырявом дисплее Infinity-O, как в Samsung Galaxy A8. Основная камера будет состоять из трех модулей.

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