Сколько будет стоить смартфон Xiaomi Mi 9: утечка

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Один из прототипов Xiaomi Mi 9
Один из прототипов Xiaomi Mi 9 / akket.com

В сети появилась стоимость смартфона Xiaomi Mi 9, который должны представить уже 20 февраля. Как показывает изображение, Mi 9 выйдет в четырех вариантах.

Цена Xiaomi Mi 9, появившаяся в сети

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  1. Модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 3299 юаней (487 долларов или 13 600 гривен);
  2. Версия с 8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной стоит 3499 юаней (517 долларов или 14 476 гривен);
  3. Версия с 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной – 3699 юаней (547 долларов, 15 300 гривен);
  4. Прозрачная версия с 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ ПЗУ будет стоить 4999 юаней (739 долларов, 20 700 гривен).

Правда, обнародованные данные отличаются от тех, которые утекли в интернет ранее. Ведь ранее исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявлял, что прозрачная версия Xiaomi Mi 9 будет иметь 12 ГБ оперативки.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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