Сколько будет стоить Xbox One S All Digital

О намерениях Microsoft выпустить модификацию игровой приставки Xbox One S без оптического привода известно уже несколько месяцев. Накануне официального анонса стали известны новые подробности о готовящейся к выпуску консоли, а именно – ее ориентировочная стоимость и дата поступления в продажу.

Презентация Xbox One S All Digital состоится уже во вторник, 16 апреля. На прилавках магазинов устройство появится 7 мая, европейские геймеры смогут приобрести консоль за 230 евро. Об этом сообщает WinFuture.

Читайте также: Новые данные о приставке Xbox One S без оптического привода "засветились" в сети

Рекомендованная цена аналогичной модели с оптическим приводом – 300 евро. С точки зрения технических характеристик новая приставка не отличается от давно знакомого Xbox One S.



Сколько будет стоить новый Xbox

Новинка поставляется с терабайтным жестким диском, на который установлены три игры: Minecraft, Sea Of Thieves и Forza Horizon 3. Покупать новые проекты можно будет через цифровой магазин Microsoft. В комплект поставки входит беспроводной контроллер.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно