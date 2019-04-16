Сколько будет стоить Xbox One S All Digital

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Сколько будет стоить Xbox One S All Digital
Сколько будет стоить Xbox One S All Digital / Overclockers.ua

О намерениях Microsoft выпустить модификацию игровой приставки Xbox One S без оптического привода известно уже несколько месяцев. Накануне официального анонса стали известны новые подробности о готовящейся к выпуску консоли, а именно – ее ориентировочная стоимость и дата поступления в продажу.

Презентация Xbox One S All Digital состоится уже во вторник, 16 апреля. На прилавках магазинов устройство появится 7 мая, европейские геймеры смогут приобрести консоль за 230 евро. Об этом сообщает WinFuture.

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Рекомендованная цена аналогичной модели с оптическим приводом – 300 евро. С точки зрения технических характеристик новая приставка не отличается от давно знакомого Xbox One S.

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Новинка поставляется с терабайтным жестким диском, на который установлены три игры: Minecraft, Sea Of Thieves и Forza Horizon 3. Покупать новые проекты можно будет через цифровой магазин Microsoft. В комплект поставки входит беспроводной контроллер.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xbox
Источник: Техно 24
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