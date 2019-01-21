Сколько длятся сутки на Сатурне: точные данные

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Сколько длятся сутки на Сатурне
Сколько длятся сутки на Сатурне

Ученым NASA удалось определить сколько длятся сутки на Сатурне. Этого удалось достичь благодаря данным, которые собрал космический аппарат Cassini.

Об этом сказано на Space.com.

Согласно с заявлением астрофизиков, Сатурн делает оборот вокруг своей оси за 10 часов, 33 минуты и 38 секунд.

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Как известно, продолжительность суток на Сатурне долгое время оставалась загадкой для ученых. Ведь планета является газовым гигантом, поэтому у исследователей не было устойчивых ориентиров, как на скалистой планете.

Ранее ученые считали, что сутки на планете продолжалась 10 часов 39 минут и 23 секунды, однако это были не точные данные. В 2004 году были данные, что продолжительность суток на газовой планете составляет 10 часов 45 минут и 45 секунд.

Теперь Cassini подробно исследовал ледяные кольца Сатурна, которые состоят из миллиардов твердых частиц, а далее астрофизики в Калифорнийском университете использовали данные для изучения волновых моделей в кольцах. С помощью компьютерного моделирования ученые сопоставили внутренние колебания с продолжительностью светового дня планеты.

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Теги: Техно Сатурн Космос
Источник: Техно
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