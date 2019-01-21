Сколько длятся сутки на Сатурне: точные данные

Ученым NASA удалось определить сколько длятся сутки на Сатурне. Этого удалось достичь благодаря данным, которые собрал космический аппарат Cassini.

Об этом сказано на Space.com.

Согласно с заявлением астрофизиков, Сатурн делает оборот вокруг своей оси за 10 часов, 33 минуты и 38 секунд.

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Как известно, продолжительность суток на Сатурне долгое время оставалась загадкой для ученых. Ведь планета является газовым гигантом, поэтому у исследователей не было устойчивых ориентиров, как на скалистой планете.

Ранее ученые считали, что сутки на планете продолжалась 10 часов 39 минут и 23 секунды, однако это были не точные данные. В 2004 году были данные, что продолжительность суток на газовой планете составляет 10 часов 45 минут и 45 секунд.

Теперь Cassini подробно исследовал ледяные кольца Сатурна, которые состоят из миллиардов твердых частиц, а далее астрофизики в Калифорнийском университете использовали данные для изучения волновых моделей в кольцах. С помощью компьютерного моделирования ученые сопоставили внутренние колебания с продолжительностью светового дня планеты.

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