Сколько должен работать украинец, чтобы купить смартфон: интересная инфографика

Эксперты решили сравнить доход украинцев относительно покупательной возможности смартфона. Для сравнения взяли не последние модели iPhone, а "среднестатистические" китайские продукты.

Так, эксперты из магазина электроники Moyo, принимали во внимание смартфоны, стоят около 200 долларов (5400 гривен).

Интересно: Подорожают ли смартфоны Xiaomi

При этом средняя зарплата в 2019 году составляет 385 долларов (10 400 гривен) – это данные Государственной службы статистики Украины и GfK Ukraine.

Таким образом удалось подсчитать, что за одну зарплату украинец может купить почти два смартфона (если быть точным – 1,9 смартфона). В компании отметили, что это самый высокий результат за последние 6 лет.



Индекс смартфона в Украине

В чем суть "улучшения". Дело не только в том, что украинцы стали лучше зарабатывать. В течение 6 лет в Украине появилось немало новых китайских брендов, поэтому смартфоны стали доступнее и дешевле. К примеру, в 2013 году средняя зарплата в долларовом эквиваленте составляла 394 доллара. При этом средняя цена смартфона составляла 241 доллар. Поэтому тогда этот индекс составлял 1,6 смартфона.

Меньше смартфонов украинцы могли позволить себе в 2015 году. Тогда средняя зарплата составляла 172 доллара, а за смартфон нужно было отдать 163 доллара.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно