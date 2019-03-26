Сколько Huawei P30 и P30 Pro будут стоить в Украине: цена смартфонов

26 марта компания Huawei официально представила свои новые камерофоны Huawei P30 и P30 Pro. В тот же день смартфоны стали доступны для покупки в Украине. Правда, сейчас возможен только предварительный заказ.

На сайтах ритейлеров уже появились цены для предварительного заказа.

Huawei P30 в модификации 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 22 999 гривен; Huawei Pro P30 с 6 оперативки и 128 ГБ встроенного хранилища оценен в 27 999; А за версию с 256 ГБ флеш-памяти надо заплатить 32 999 гривен.

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Сейчас доступны только трехцветные варианты: черный, жемчужный белый и бирюзовый градиент. Другие цвета должны появиться позже.

Цена Huawei P30 в Украине

Кстати, купив новинку по предзаказу, пользователь получит в подарок – смарт-часы Huawei Watch GT. Их тоже представили во время презентации в Париже. Стоимость часов составляет 5999 гривен.

Предзаказ будет действовать до 5 апреля. Именно в тот день обе новинки официально поступят в продажу в Украине.

Цена Huawei P30 Pro в Украине

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