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Сколько на самом деле нужно оперативной памяти для запуска Windows 10: неожиданные данные

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Энтузиаст запустил Windows 10 на ПК с 192 МБ оперативной памяти / Unsplash

Системные требования Windows 10 не отличаются "прожорливостью" – для запуска операционки достаточно всего 1 ГБ оперативной памяти. Один из энтузиастов решил проверить, насколько справедлива эта цифра и пришел к довольно неожиданному выводу: для запуска Windows 10 требуется значительно меньше оперативной памяти.

Детали эксперимента

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Для проведения необычного эксперимента пользователь Twitter под псевдонимом @0xN0ri выбрал 32-битную версию ОС с номером сборки 1909. Образ системы он загрузил в виртуальную машину Oracle Virtualbox, предварительно выбрав эмуляцию ARM-процессора.

Снижать объем оперативки "тестировщик" начал с отметки в 512 МБ, а затем успешно преодолел и порог в 256 МБ.

При объеме оперативной памяти в 128 МБ ОС отказалась запускаться, отразив "синий экран смерти". А вот 192 МБ оперативной памяти ей хватило для полноценной работы.

Минимальный же объем оперативной памяти, при котором система загрузилась, но не смогла отразить экран приветствия – 140 МБ.

Сравнение с более ранними версиями ОС

Примечательно, что представленная в далеком 2001 году Windows XP требовала хотя бы 128 МБ оперативной памяти для запуска – при этом актуальная версия "окон" 19 лет спустя смогла работать с надбавкой лишь 64 МБ.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Windows 10 Новости Техно Техно Интернет
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