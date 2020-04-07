Сколько на самом деле нужно оперативной памяти для запуска Windows 10: неожиданные данные

Системные требования Windows 10 не отличаются "прожорливостью" – для запуска операционки достаточно всего 1 ГБ оперативной памяти. Один из энтузиастов решил проверить, насколько справедлива эта цифра и пришел к довольно неожиданному выводу: для запуска Windows 10 требуется значительно меньше оперативной памяти.

Детали эксперимента

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Для проведения необычного эксперимента пользователь Twitter под псевдонимом @0xN0ri выбрал 32-битную версию ОС с номером сборки 1909. Образ системы он загрузил в виртуальную машину Oracle Virtualbox, предварительно выбрав эмуляцию ARM-процессора.

Снижать объем оперативки "тестировщик" начал с отметки в 512 МБ, а затем успешно преодолел и порог в 256 МБ.

При объеме оперативной памяти в 128 МБ ОС отказалась запускаться, отразив "синий экран смерти". А вот 192 МБ оперативной памяти ей хватило для полноценной работы.

128 is a bit too low pic.twitter.com/1WKlcHfKGL — Sakura NØri (@0xN0ri) April 2, 2020

Минимальный же объем оперативной памяти, при котором система загрузилась, но не смогла отразить экран приветствия – 140 МБ.

Windows 10 can boot on a bare minimum of 140MB RAM but LoginUI.exe won't start pic.twitter.com/KNymGWzUCb — Sakura NØri (@0xN0ri) April 2, 2020

Сравнение с более ранними версиями ОС

Примечательно, что представленная в далеком 2001 году Windows XP требовала хотя бы 128 МБ оперативной памяти для запуска – при этом актуальная версия "окон" 19 лет спустя смогла работать с надбавкой лишь 64 МБ.

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