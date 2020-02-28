Сколько на самом деле стоят смартфоны Xiaomi Mi10: расчеты специалистов

Еще до анонса флагманской линейки Xiaomi Mi10 было известно, что цена новинок будет самой высокой в истории линейки. Производитель объяснил это стоимостью нового железа, однако аналитики компании Techinsights решили проверить реальную себестоимость новых смартфонов.

Основные отличия новых смартфонов

Интересно: Невероятный смартфон Vivo Apex 2020 поражает своими параметрами, но купить его не получится

"Вскрытию" подвергли версию Xiaomi Mi10 с 12/256 ГБ памяти. Согласно отчету компании, оперативкой LPDDR5 и новым процессором, список отличий смартфона от предшественника не ограничился.

Модель получила новый чип QCA6391, который объединяет модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также 5G-модем Snapdragon X55.

Какова себестоимость смартфонов

По заключению аналитиков, суммарная себестоимость всех компонентов флагманской новинки составила 440 долларов (около 10 800 гривен по курсу по состоянию на 28 февраля 2020 года) без учета затрат на разработку, сборку, продвижение и логистику. При этом розничная цена модели в Китае составляет 670 долларов (ориентировочно 16 500 гривен).

Для сравнения, компоненты iPhone 11 Pro Max с 512 ГБ встроенного хранилища обходятся производителю в 490,5 доллара (около 12 050 гривен), а в США он продается за 1 184 доллара (ориентировочно 29 100 гривен).

По заверениям экспертов, Xiaomi действительно зарабатывает на продаже новинок не так много в сравнении с некоторыми другими производителями.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно