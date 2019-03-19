Сколько новые Apple iPad mini и iPad Air стоят в Украине: цены

18 марта компания Apple расширила линейку бюджетных планшетов, добавив обновленные версии iPad mini и iPad Air. Украинский интернет-магазин “Цитрус” обнародовал цены на новинки в Украине.

Цена Apple iPad Air в Украине:

Модель с 64 ГБ в Украине будет стоить 16 999 гривен; Версия с 256 ГБ оценена в 22 499 гривен.

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Цена Apple iPad Air в Украине

Цена Apple iPad mini в Украине:

Модификация с 64 ГБ встроенного хранилища оценена в 13 999 гривен; За модель с 256 ГБ надо заплатить 18 999 гривен.



Цена Apple iPad mini в Украине

Обе новинки пока доступны только для предварительного заказа. Когда они появится в продаже пока неизвестно.

Особенности новинок. Оба iPad работают на новом фирменном процессоре – Apple A12 Bionic с выделенным чипом для обработки нейронных вычислений.

Производитель оставил разъем зарядного устройства Lightning, хотя многие ожидали, что новинки получат Type-C. Планшет iPad Air получил также Smart Connector для клавиатуры. Также обе новинки поддерживают Apple Pencil.

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