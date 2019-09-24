Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика

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Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro / ixbt.com

В начале сентября компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 11. И хоть цена на новые iPhone уже не шокирует, ведь так стоят практически все флагманы в 2019 году, но купить эту новинку сможет далеко не каждый украинец.

Как подсчитал портал Picodi.com, чтобы купить iPhone 11 Pro в модификации с 64 ГБ памяти, среднестатистическому украинцу нужно работать 97 дней.

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Для подсчета портал принимал в расчет данные Государственной службы статистики Украины, где среднемесячная зарплата в Украине в первом полугодии этого года составила 10 783,13 гривен (8 680,4 гривен "чистыми").

Но есть и "победа" – в этом году на новый "айфон" нужно работать на 40 дней меньше, чем нужно было заработать в 2018 году.

Сколько надо работать на iPhone 11 Pro

А вот лидиром в рейтинге индекса iPhone 11 является Швейцария. Среднестатистическому швейцарцу достаточно проработать всего 4 дня, чтобы купить новый iPhone. Далее идет США, где ради покупки смартфона нужно проработать почти 6 дней. Меньше 10 дней для iPhone можно работать в Канаде.

В соседних от Украины странах нужно работать немного больше, чем в лидерах, но значительно меньше, чем в Украине. Так, в Польше этот показатель составляет 31,8 день; в России – 47 дней; в Словакии 31,7 дня; а в Австрии – 9,9 дня.

Компанию Украине в хвосте этого рейтинга составил Казахстан с рейтингом 76,5 дня и Колумбия – 89,7.

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Теги: Техно Новости Техно Интернет Apple Инфографика iPhone 11
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