Сколько пользователи готовы заплатить за новый iPhone

Компания Apple представила новое поколение iPhone, цена которых ожидаемо по карману не каждому. Поэтому аналитики подсчитали, сколько пользователи готовы отдать за новый смартфон от Apple.

Как пишет портал Simon-Kucher & Partners, в США есть люди, готовые отдать за новый iPhone до 2 400 долларов. А это более чем вдвое больше, чем стоит недавно представленный iPhone Pro 11 Max. Такие деньги готовы отдать 10% опрошенных.

Правда, такую ​​сумму американцы готовы оплатить не сразу, а ежемесячными взносами. Еще 15 процентов готовы выложить за новинку более 1 800 долларов.

В целом потребители готовы платить в среднем на 50 процентов больше за одно и то же устройство, если за него можно будет платить ежемесячно в течение 24 месяцев.

"Есть сегмент клиентов, которые готовы платить за все, чтобы получить доступ к новым iPhone. Этот сегмент достаточно большой, чтобы привлекать внимание Apple", – говорит директор Simon-Kucher & Partners.Ник Зарб.



Что можно купить вместо iPhone Pro 11 Max

Это исследование было проведено компанией Simon-Kucher & Partners в августе 2019 года в США. Всего было опрошено 10 250 потребителей в США.

Сколько стоят новые iPhone 11

Стоимость iPhone 11 Pro составляет тысячу долларов (25 000 гривен). Старшая версия iPhone 11 Pro Max оценена в 1 100 долларов (27 500 гривен).

Поэтому как видим, американцы готовы платить куда больше чем предлагает Apple.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно