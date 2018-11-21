Сколько придется доплатить за 5G в смартфоне

В сети появились новые подробности о предстоящем смартфоне от компании OnePlus, который будет поддерживать стандарт сотовой связи 5G. Также эксперты сообщили предварительную цену устройства.

Об этом сообщает Fudzilla.

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По данным источника, первый смартфон OnePlus с поддержкой 5G окажется на 100 долларов дороже текущей модели, OnePlus 6T. Цена на него стартует от 649 долларов (около 17 200 гривен).

Согласно более ранним утечкам, непосредственный преемник OnePlus 6T с условным названием OnePlus 7 не получит поддержки сетей пятого поколения. С поддержкой 5G готовится отдельная модель. Это будет дороже модификация, а "обычный" OnePlus 7 окажется в привычном для смартфонов компании ценовом диапазоне.



Один из концептов смартфона OnePlus 7

Вероятно, первый 5G-смартфон OnePlus представят еще до выставки MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.

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