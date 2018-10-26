Сколько приложений из Google Play собирают о вас информацию: шокирующая цифра

165 Читати новину українською
Сколько приложений из Google Play собирают о вас информацию
Сколько приложений из Google Play собирают о вас информацию / Фото из свободных источников

Ни для кого не секрет, что Google собирает информацию о пользователях. Однако исследователи в области информационной безопасности Оксфордского университета пришли к выводу, что 9 из 10 приложений собирают о вас данные.

Об этом сообщает Androidinsider.

Читайте также: Удалить историю с Google станет значительно проще

Исследователи изучили ассортимент Google Play, и выяснили, что ретрансляцией пользовательских данных занимаются даже те программы, которые прямо не заявляют об этом. Впоследствии эти сведения продаются на сторону за немалые деньги.

По словам авторов исследования, приложения осуществляют сбор информации с помощью специальных трекеров. Они позволяют накапливать широкий спектр данных. На основе полученной информации формируются персонализированные профили, которые передаются Google, а тот и продает их по назначению.

9 з 10 додатків на Android збирають про вас інформацію
9 из 10 приложений на Android собирают о вас информацию

Как правило, профили пользователей пользуются спросом у рекламодателей, которые используют их в формировании рекламной выдачи, и у банковских организаций. Чем больше информации содержит профиль, тем ценнее он для рекламодателя или банка, поскольку в перспективе может обернуться максимальной конверсией.

Читайте также: Google заставили позволить инсталляцию сторонних магазинов приложений

Очевидно, что тайный сбор информации о пользователях – это серьезная проблема для всей отрасли. Но хуже всего, что сама Google не заинтересована в ее решении, рискуя навсегда лишить себя постоянного источника дохода.

Компания как будь контролирует программное обеспечение, которое попадает в фирменный каталог приложений, поскольку понимает, что масштабная чистка не принесет денег. А разовые удаления приложений с вынесением предупреждения разработчикам – это не более чем театр безопасности с четко спланированным сценарием.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет Кибербезопасность Google Google Play Android
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
сегодня 10:03 Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
Євгенія Мазур 100
Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
25 октября 12:39 Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
1458
Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
25 октября 09:00 Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
187
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
23 октября 18:21 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
2148
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
451
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 565
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук