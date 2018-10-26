Сколько приложений из Google Play собирают о вас информацию: шокирующая цифра

Ни для кого не секрет, что Google собирает информацию о пользователях. Однако исследователи в области информационной безопасности Оксфордского университета пришли к выводу, что 9 из 10 приложений собирают о вас данные.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Исследователи изучили ассортимент Google Play, и выяснили, что ретрансляцией пользовательских данных занимаются даже те программы, которые прямо не заявляют об этом. Впоследствии эти сведения продаются на сторону за немалые деньги.

По словам авторов исследования, приложения осуществляют сбор информации с помощью специальных трекеров. Они позволяют накапливать широкий спектр данных. На основе полученной информации формируются персонализированные профили, которые передаются Google, а тот и продает их по назначению.



9 из 10 приложений на Android собирают о вас информацию

Как правило, профили пользователей пользуются спросом у рекламодателей, которые используют их в формировании рекламной выдачи, и у банковских организаций. Чем больше информации содержит профиль, тем ценнее он для рекламодателя или банка, поскольку в перспективе может обернуться максимальной конверсией.

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Очевидно, что тайный сбор информации о пользователях – это серьезная проблема для всей отрасли. Но хуже всего, что сама Google не заинтересована в ее решении, рискуя навсегда лишить себя постоянного источника дохода.

Компания как будь контролирует программное обеспечение, которое попадает в фирменный каталог приложений, поскольку понимает, что масштабная чистка не принесет денег. А разовые удаления приложений с вынесением предупреждения разработчикам – это не более чем театр безопасности с четко спланированным сценарием.

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