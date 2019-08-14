Сколько стоит реклама у украинских Instagram-блоггеров: суммы впечатляют

Реклама у топовых украинских Instagram-блогеров стоит от тысячи до 10 тысяч долларов за пост. В исследовании журналисты изучали страницы Елены Венум, Маргариты Мурадовой, Маши Тимошенко, Сабы Мусиной и Санты Димопулос.

Исследование провели сайт Буквы совместно с телеграмм-каналом о моде Киёв Фэшн Лавэз (КФЛ).

Интересно: Вакансия в Instagram: ищут работника для работы с мемами

Елена Венум, 2,5 миллиона фолловеров

Аналитики поставили оценку ее аккаунта – 99 из 100. Уровень привлечения – почти 10%. Процент подозрительных подписчиков – 6%. Експерит заметили, что ее аккаунт имеет нечто общее с Instagram-профилем Владимира Зеленского.

"Кто знает, возможно сейчас мы смотрим на аккаунт будущего президента Украины?", – говорят эксперты.

Цена за пост. Стоимость поста определить не смогли из-за величины аккаунта. Предполагается, что стоимость может достигать 10 тысяч долларов.

Маргарита Мурадова – 244 тысячи фолловеров

Ей поставили оценку – 87 из 100. Привлечение составляет около 4%. 77% подписчиков выглядят настоящими.

"Рита – хороший пример того куда с рекламой идти стоит. А если говорить об аккаунте в целом, то хотелось бы больше реальной жизни", – пишут авторы.

Цена за пост – тысяча долларов.

Маша Тимошенко – 700 тысяч фолловеров

Оценка – 85 из 100. Привлечение – 8%. Эксперты говорят, что ее аккаунт – это правильный баланс бьюти, моды и темы материнства. Однако у нее много комментариев, которые можно классифицировать как ненастоящие.

Цена за пост – 2 тысяч дроларив.

Читайте также: Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция

Саба Мусина – 465 тысяч фолловеров

Оценка его аккаунта – 84 из 100. Уровень привлечения – 10%. Число подозрительных аккаунтов – на уровне 20%.

"Здесь и жизнь, и подружки, и радость, и купальники, а также тот самый пресс. Но что за этим всем стоит? Искренности недостаточно. Хотелось бы увидеть ее в каком-то совершенно новом образе", – пишут исследователи.

Цена за пост – 1,5 тысячи долларов.

Санта Димопулос – 598 тысяч фолловеров

Рейтинг аккаунта – 70 из 100. Привлечение – 2,2%. 30% подписчиков выглядят подозрительными.

Цена пост – тысяча долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно