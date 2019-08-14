Сколько стоит реклама у украинских Instagram-блоггеров: суммы впечатляют

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Блогер Маргарита Мурадова
Блогер Маргарита Мурадова / Фото из соцсетей

Реклама у топовых украинских Instagram-блогеров стоит от тысячи до 10 тысяч долларов за пост. В исследовании журналисты изучали страницы Елены Венум, Маргариты Мурадовой, Маши Тимошенко, Сабы Мусиной и Санты Димопулос.

Исследование провели сайт Буквы совместно с телеграмм-каналом о моде Киёв Фэшн Лавэз (КФЛ).

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Елена Венум, 2,5 миллиона фолловеров

Аналитики поставили оценку ее аккаунта – 99 из 100. Уровень привлечения – почти 10%. Процент подозрительных подписчиков – 6%. Експерит заметили, что ее аккаунт имеет нечто общее с Instagram-профилем Владимира Зеленского.

"Кто знает, возможно сейчас мы смотрим на аккаунт будущего президента Украины?", – говорят эксперты.

Цена за пост. Стоимость поста определить не смогли из-за величины аккаунта. Предполагается, что стоимость может достигать 10 тысяч долларов.

Маргарита Мурадова – 244 тысячи фолловеров

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтра моя @elenarudenko_ вновь улетает обратно в Нью-Йорк, потому сегодня вылавливаю ее в городе для последнего кофе Улетает она, кстати, к другой моей подруге @madmamanyc . Обе живут последние 5 лет за много тысяч километров от меня, НО, несмотря на это, нам удается поддерживать отношения и друг друга , не теряя коннекта️ Удивительно, но ни в детстве, ни в юношестве у меня практически не было дружеских связей. Я была неким отшельником, наблюдая за тем, как вокруг формируются те самые группы двойников девчонок из «Секс и город». Не то, чтобы я сожалела тогда о своем положении, но, скорее, отчетливо понимала, что что-то со мной явно не так. Шли годы, и я получала жизненный опыт, работала над собой, совершала ошибки, меняла места работ и социальное окружение. И вот, только после 20 начала ощущать некие перемены внутри, а около 23 встретила тех самых своих подруг. И, недавно задумавшись над этим моментом, поняла: Человек может стать и вправду хорошим другом, партнером только тогда, когда его сосуд личности наполнен, а, значит, он может не только брать, но и отдавать. Отношения любого характера - это энергетический обмен, а для него у каждого элемента формулы должен быть хороший заряд. Видимо, мой «заряд» созрел позже других, но когда созрел, когда я четко поняла, кто я, что и где делаю, какие мои приоритеты и ценности в жизни, вокруг меня начали появляться люди с таким же виденьем мира, чему я рада бесконечно! Потому если у вас еще нет подруг/друзей с раннего детства, если вы всю жизнь наблюдаете за смеющимися группами по интересам вокруг и пока остаетесь в стороне - знайте: вы просто ждете наполнения заряда, а лучшее - только впереди️ Пис, лав, Рита уже почти в такси к Лене

Допис, поширений MARGARITA MURADOVA. STYLIST (@greenteanosugar)

Ей поставили оценку – 87 из 100. Привлечение составляет около 4%. 77% подписчиков выглядят настоящими.

"Рита – хороший пример того куда с рекламой идти стоит. А если говорить об аккаунте в целом, то хотелось бы больше реальной жизни", – пишут авторы.

Цена за пост – тысяча долларов.

Маша Тимошенко – 700 тысяч фолловеров

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так много мыслей и переживаний в голове, но они будто не хотят принимать словесную форму. Не хотят испугать меня своей прямолинейностью. ⠀ Так что сегодня буду Эйнштейном и напишу, что совершать одни и те же действия, рассчитывая на разный результат - глупо. А те, кто этого не понимают, попадают в чёрный список ⠀ Было бы действительно очень смешно, если бы не так грустно.

Допис, поширений ??? ???????? (@tim_masha)

Оценка – 85 из 100. Привлечение – 8%. Эксперты говорят, что ее аккаунт – это правильный баланс бьюти, моды и темы материнства. Однако у нее много комментариев, которые можно классифицировать как ненастоящие.

Цена за пост – 2 тысяч дроларив.

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Саба Мусина 465 тысяч фолловеров

Оценка его аккаунта – 84 из 100. Уровень привлечения – 10%. Число подозрительных аккаунтов – на уровне 20%.

"Здесь и жизнь, и подружки, и радость, и купальники, а также тот самый пресс. Но что за этим всем стоит? Искренности недостаточно. Хотелось бы увидеть ее в каком-то совершенно новом образе", – пишут исследователи.

Цена за пост – 1,5 тысячи долларов.

Санта Димопулос 598 тысяч фолловеров

Рейтинг аккаунта – 70 из 100. Привлечение – 2,2%. 30% подписчиков выглядят подозрительными.

Цена пост – тысяча долларов.

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Теги: LifeStyle Техно Новости Техно Instagram IT-бизнес
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