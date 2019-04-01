Сколько украинцев не представляют свою жизнь без смартфонов: интересное исследование

С 2011 года количество владельцев смартфонов в Украине выросло с 7% до 55%. Research & Branding Group провела собственное исследование и обнаружила сколько людей пользуются смартфонами в городах и селах, и кто больше всего среди украинцев использует гаджет в повседневной жизни.

Наличие или отсутствие смартфона у украинцев обусловлено в основном возрастом и практикой пользования соцсетями. Значительно меньше наличие смартфона зависит от местности проживания и практически не зависит от пола, передает tech.liga.net.

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Сколько в Украине владельцев смартфонов? "Как показывают результаты февральского социологического опроса, больше половины украинцев (55%) имеют такой девайс, как смартфон, тогда как 45% все еще им не обзавелись. Следует отметить, что еще в 2011 году смартфоном или коммуникатором владели всего 7% жителей Украины, а в 2013 году – 11%", – говорится в исследовании.



Сколько в Украине владельцев смартфонов

Согласно опросу, среди молодежи до 30 лет владеют смартфоном 92%, а среди представителей поколения "60+" – только 12%. Среди пользователей соцсетей имеют смартфон 88%, а среди "не пользователей" – 19%.

Среди городских жителей владеют смартфонами больше половины (58%), а среди сельских – чуть меньше половины (48%).



Сколько украинцев не представляет свою жизнь без смартфонов

Сколько людей не могут обойтись без смартфона? В 2019 году больше половины владельцев смартфонов в Украине уже не могут представить свою жизнь без смартфона (57%), тогда как 39% – все еще смогли бы обходиться без девайса. К слову, не представляют жизнь без смартфона более двух третей украинской молодежи (69%) и каждый второй владелец смартфона поколений "60+" и "40-летних" (по 50%). Среди "50-летних" таких меньше – 44%.

Выборка. Заметим, опрос проводился с 13 по 21 февраля 2019 года. В нем участвовал 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше.

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