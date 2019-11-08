Сколько времени нужно для строительства города на Марсе: Илон Маск очертил сроки

Глава компании SpaceX Илон Маск поделился в своем Twitter предварительными расчетами временных и материальных затрат на строительство марсианского города. И несмотря на серьезные цифры, изобретатель планирует отправить первую пилотируемую миссию на Марс уже в 2024 году.

Строительство города на Марсе. По оценкам Илона Маска, для строительства города нужна тысяча кораблей Starship для транспортировки элементов инфраструктуры и людей, сообщает Tech Crunch.

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Полеты будут осуществляться в течение 20 лет, поскольку взаимное расположение Земли и Марса позволяет отправлять космические экспедиции на Красную планету не чаще одного раза в два года.

Как будет выглядеть город на Марсе – смотрите видео

Также глава компании рассказал о ближайших перспективах компании. По его словам, каждый Starship сможет выполнять до трех полетов на околоземную орбиту ежедневно – то есть более тысячи раз в год. Если компания построит по кораблю для каждой уже готовой ракеты Falcon, ежегодно SpaceX будет доставлять в космос до 10 миллионов тонн грузов.

Хотя необходимости доставки такого количества материалов сейчас нет, в будущем Маск видит ближайший космос гораздо более "населенным".

Дата старта миссий. Напомним, беспилотная миссия на Луну запланирована до 2022 года, пилотируемая – до 2024 года. В том же году планируется и первый полет человека к Марсу.

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