Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине

В 2019 году гонорары украинских фрилансеров выросли на 17%. Каждый второй фрилансер зарабатывает ежемесячно от 300 до 500 долларов.

Доход фрилансеров в Украине подсчитала украинская фриланс-платформа Freelancehunt.

К теме: Кого ищут работодатели: самые востребованные языки программирования

Как подсчитали эксперты, больше трети фрилансеров, которые пользуются услугами платформы, могут зарабатывать ежемесячно около 1000 долларов. При этом 13% зарабатывают больше 1000 долларов в месяц.

Доход в цифрах

В среднем на Freelancehunt специалисты зарабатывают около 16 тысяч гривен в месяц.

При этом программисты, занимающиеся веб-разработкой и версткой, в среднем зарабатывают 23 354 гривны в месяц.

Разработчики мобильных приложений – 22 017 гривен.

Специалисты по маркетингу и продвижению – 20 359 гривен.

Архитектура и инжиниринг – 17 410 гривен.

Дизайн – 15 612 гривен.

Перевод – 14 568 гривен.

Системное администрирование – 14 087 гривен.

Работа с текстами – 13 892 гривны.

Большинство фрилансеров в течение месяца выполняют от одного до пяти заказов, и только каждый седьмой фрилансер может обработать больше 10 проектов. Много проектов в течение месяца выполняют копирайтеры, переводчики и дизайнеры.

Сколько зарабатывают фрилансеры в месяц

Опрос среди фрилансеров проводили на платформе Freelancehunt с 7 по 12 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 3 462 зарегистрированных пользователя.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно