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Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине

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Сколько зарабатывают фрилансеры / blog.okaymonday.com

В 2019 году гонорары украинских фрилансеров выросли на 17%. Каждый второй фрилансер зарабатывает ежемесячно от 300 до 500 долларов.

Доход фрилансеров в Украине подсчитала украинская фриланс-платформа Freelancehunt.

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Как подсчитали эксперты, больше трети фрилансеров, которые пользуются услугами платформы, могут зарабатывать ежемесячно около 1000 долларов. При этом 13% зарабатывают больше 1000 долларов в месяц.

Доход в цифрах

В среднем на Freelancehunt специалисты зарабатывают около 16 тысяч гривен в месяц.

  • При этом программисты, занимающиеся веб-разработкой и версткой, в среднем зарабатывают 23 354 гривны в месяц.
  • Разработчики мобильных приложений – 22 017 гривен.
  • Специалисты по маркетингу и продвижению – 20 359 гривен.
  • Архитектура и инжиниринг – 17 410 гривен.
  • Дизайн – 15 612 гривен.
  • Перевод – 14 568 гривен.
  • Системное администрирование – 14 087 гривен.
  • Работа с текстами – 13 892 гривны.

Большинство фрилансеров в течение месяца выполняют от одного до пяти заказов, и только каждый седьмой фрилансер может обработать больше 10 проектов. Много проектов в течение месяца выполняют копирайтеры, переводчики и дизайнеры.

Скільки заробляють фрілансери в Україні

Сколько зарабатывают фрилансеры в месяц

Опрос среди фрилансеров проводили на платформе Freelancehunt с 7 по 12 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 3 462 зарегистрированных пользователя.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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