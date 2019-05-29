Сколько зарабатывают работники крупнейших IT-компаний: инфографика

Журналисты собрали данные о средней зарплате в крупнейших IT-компаниях в мире. Самыми богатыми работниками в 2018 году были сотрудники Alphabet, в состав которой входит Google.

Как пишет издание Wired, средняя зарплата за год в корпорации Alphabet составляет 246 884 долларов. Это на четверть больше по сравнению с 2017 годом.

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Представители Alphabet рассказали, что увеличение зарплаты связано с распределением акций. В 2017-м сотрудники фактически получили только половину вознаграждений, тогда как в прошлом году компания возобновила полноценные выплаты.



Сколько зарабатывают работники крупнейших IT-компаний

На втором месте компания Facebook, средняя зарплата сотрудников которой в составляет 228 651 долларов. При этом их зарплата выросла на 5%.

На третьем месте Twitter – 172 703 долларов. Далее следуют работники NVIDIA со средней зарплатой 155 035 долларов. А на 5 месте оказалась Intel – 106 900 долларов на работника.

Интересно, что в Amazon, IBM, Tesla и Apple средний доход сотрудников значительно ниже, от упомянутых выше компаний.

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