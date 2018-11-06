Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика

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Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине
Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине / biznesua.com.ua

В рекрутинговом агентстве Indigo провели исследование и определили, сколько зарабатывают украинские IT-шники и что их мотивирует. В исследовании приняли участие 167 украинских топ-менеджеров.

Об этом пишет издание AIN.UA.

В частности, среди описываемых были 130 мужчин и 37 женщин. Возраст большинства участников опроса (97 человек) от 31 до 40 лет.

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Скільки заробляють топ-менеджери IT

Сколько зарабатывают топ-менеджеры в IT

Эти топ-менеджеры в среднем зарабатывают 5000 долларов (140 тысяч гривен). Здесь также прослеживается гендерное неравенство, ведь женщины среди топ-менеджеров зарабатывают в два раза меньше.

Скільки заробляють топ-менеджери IT
Женщины зарабатывают вдвое меньше

 

Скільки заробляють топ-менеджери IT
Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT: сравнение в катерогии возраста

Какие бонусы получают IT-шники

В 38,3% опрошенных топ-менеджеры не получают никаких бонусов. В 25% бонусы начисляются по итогам года, а у 23% – ежеквартально.

Скільки заробляють топ-менеджери IT
Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT: зарплата и бонусы

Относительно мотивации, то более, чем у половины опрошенных есть возможность работать по гибкому графику, у 33% – бесплатно учиться, также 31% получают индивидуальную медицинскую страховку (у 11% опрошенных страховка распространяется также на супругов и детей).

Самый высокий уровень заработной платы в компаниях, основанных в США. На втором месте – Европа, а на третьем – Россия.

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Теги: Техно IT-бизнес Бизнес Интернет
Источник: Техно
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