Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика

361 Читати новину українською
Сколько зарабатывают украинские тестировщики
Сколько зарабатывают украинские тестировщики / k-lagan.com

Сервис dou.ua провел опрос и определил, сколько зарабатывали украинские тестировщики в июне этого года. В общем, в последние годы зарплаты QA демонстрируют положительную динамику.

Как говорится на сайте dou.ua, средняя зарплата Senior QA выросла на 350 долларов, Middle – на 200 долларов, Junior –  на 70 долларов.

В крупных городах Junior QA Engineer с годом опыта зарабатывает 500 – 550 долларов (12 500 – 13 700 гривен).

Интересно: Львовский стартап привлек 150 тысяч долларов инвестиций

В общем, в Киеве самые высокие зарплаты среди тестировщиков практически всех специализаций. К примеру, Senior в столице получают на 500 долларов больше, чем во Львове и Харькове, и на 600 и 800 долларов больше, чем в Одессе и Днепре соответственно.

Самая высокая зарплата в QA в Киеве

Самую низкую зарплату получают Manual QA. По сравнению с Automation, Junior Manual тестировщики получают на 200 долларов меньше. При этом Senior Automation QA зарабатывают примерно на тысячу долларов больше чем коллеги Manual.

Другие данные. Интересно, что большинство тестеров являются офисными работниками. Отдаленно работает только 1,5% респондентов. Среди разработчиков таких 3,5%.

Что касается навыков, то 42% тестировщиков знают английский выше среднего уровня. А вот тех, кто владеет английским на элементарном уровне лишь 1,2%.

Опрос проводился с 3 июня по 3 июля. В опросе приняли участие 11 439 респондентов, из них 1908 тестировщиков.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа
876
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
8 августа 10:02 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 4917
Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена
8 августа 00:25 Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена
259
Летняя презентация Samsung 2019: что представила компания – видео
7 августа 23:11 Летняя презентация Samsung 2019: что представила компания – видео
178
Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
6 августа 22:24 Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
337
Клоны Apple: недорогие телефоны, похожие на iPhone X
6 августа 16:04 Клоны Apple: недорогие телефоны, похожие на iPhone X
Ірина Полицька 8682
Новости
Больше новостей
Залиште відгук