Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика

Сервис dou.ua провел опрос и определил, сколько зарабатывали украинские тестировщики в июне этого года. В общем, в последние годы зарплаты QA демонстрируют положительную динамику.

Как говорится на сайте dou.ua, средняя зарплата Senior QA выросла на 350 долларов, Middle – на 200 долларов, Junior – на 70 долларов.

В крупных городах Junior QA Engineer с годом опыта зарабатывает 500 – 550 долларов (12 500 – 13 700 гривен).

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В общем, в Киеве самые высокие зарплаты среди тестировщиков практически всех специализаций. К примеру, Senior в столице получают на 500 долларов больше, чем во Львове и Харькове, и на 600 и 800 долларов больше, чем в Одессе и Днепре соответственно.

Самая высокая зарплата в QA в Киеве

Самую низкую зарплату получают Manual QA. По сравнению с Automation, Junior Manual тестировщики получают на 200 долларов меньше. При этом Senior Automation QA зарабатывают примерно на тысячу долларов больше чем коллеги Manual.

Другие данные. Интересно, что большинство тестеров являются офисными работниками. Отдаленно работает только 1,5% респондентов. Среди разработчиков таких 3,5%.

Что касается навыков, то 42% тестировщиков знают английский выше среднего уровня. А вот тех, кто владеет английским на элементарном уровне лишь 1,2%.

Опрос проводился с 3 июня по 3 июля. В опросе приняли участие 11 439 респондентов, из них 1908 тестировщиков.

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