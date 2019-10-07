Скорость 5G сравнили с скоростным поездом

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Скорость 5G – интеренет 5G сравнили с скоростным поездом
Скорость 5G сравнили с скоростным поездом / Фото из открытых источников

Технологии 5G обещают невероятную скорость интернета и минимальные задержки. Один из японских операторов решил доказать преимущества сетей нового поколения и устроил довольно необычную "гонку".

В эксперименте приняли участие сигнал на частоте 28 Ггц и скоростной поезд, сообщает 4PDA.

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Суть эксперимента. Крупнейший японский оператор связи NTT DOCOMO установил мобильный терминал в пассажирском экспрессе Синкансэн N700S, а три базовые станции расположил вдоль железнодорожной магистрали Токайдо-Синкансэн.

Все передатчики были оснащены передовыми технологиями формирования и отслеживания луча, с помощью которых в состав передавали видео с разрешением 8K, а назад транслировали изображение в 4K с внешних камер на поезде.

Результаты. Эксперимент подтвердил, что 5G-связь способна поддерживать передачу данных на скорости, превышающей 1 Гбит / c.

Представители NTT DOCOMO отметили, что на протяжении всего отрезка поезд двигался со скоростью 283 км/ч, что никак не повлияло на стабильность соединения.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно 5G Япония Новости Техно Интернет
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