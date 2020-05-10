Скучный идиот: Маск на русском обозвал экс-министра США
Гендиректор Tesla Маск 9 мая назвал бывшего министра труда США Роберта Райха скучным идиотом. Интересно, что сделал он это на русском языке.
Таким образом руководитель Tesla в своем твиттере отреагировал на критику Райха. Тот заявил, что Маск ради собственных интересов ставит под угрозу жизни людей во время пандемии коронавируса.
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Идиот. Прошу прощения. Я хотел сказать, скучный идиот,
– написал Маск.
Что известно о конфликте Маска с американскими чиновниками
- У бизнесмена возник спор с властями округа Аламеда, где расположен завод Tesla. В Калифорнии предприятиям разрешили возобновить работу.
- Однако органы местного самоуправления в округе Аламеда продолжили ограничения до конца мая и заявили, что Tesla не подпадает под критерии, позволяющие предприятию возобновить работу.
- В ответ на это Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании в другой штат и назвал решение властей антиконституционным и противоречащим здравому смыслу. Он пригрозил подать иск в округ.
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