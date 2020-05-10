Скучный идиот: Маск на русском обозвал экс-министра США

Гендиректор Tesla Маск 9 мая назвал бывшего министра труда США Роберта Райха скучным идиотом. Интересно, что сделал он это на русском языке.

Таким образом руководитель Tesla в своем твиттере отреагировал на критику Райха. Тот заявил, что Маск ради собственных интересов ставит под угрозу жизни людей во время пандемии коронавируса. К слову Илон Маск разбогател на 706 млн долларов благодаря финансовым успехам Tesla: детали Идиот. Прошу прощения. Я хотел сказать, скучный идиот,

– написал Маск. Meant to say скучный идиот — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020 Что известно о конфликте Маска с американскими чиновниками У бизнесмена возник спор с властями округа Аламеда, где расположен завод Tesla. В Калифорнии предприятиям разрешили возобновить работу.

Однако органы местного самоуправления в округе Аламеда продолжили ограничения до конца мая и заявили, что Tesla не подпадает под критерии, позволяющие предприятию возобновить работу.

В ответ на это Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании в другой штат и назвал решение властей антиконституционным и противоречащим здравому смыслу. Он пригрозил подать иск в округ. Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере