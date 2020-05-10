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Скучный идиот: Маск на русском обозвал экс-министра США

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Илон Маск
Илон Маск / AP

Гендиректор Tesla Маск 9 мая назвал бывшего министра труда США Роберта Райха скучным идиотом. Интересно, что сделал он это на русском языке.

Таким образом руководитель Tesla в своем твиттере отреагировал на критику Райха. Тот заявил, что Маск ради собственных интересов ставит под угрозу жизни людей во время пандемии коронавируса.

К слову Илон Маск разбогател на 706 млн долларов благодаря финансовым успехам Tesla: детали

Идиот. Прошу прощения. Я хотел сказать, скучный идиот,
 – написал Маск.

Что известно о конфликте Маска с американскими чиновниками

  • У бизнесмена возник спор с властями округа Аламеда, где расположен завод Tesla. В Калифорнии предприятиям разрешили возобновить работу.
  • Однако органы местного самоуправления в округе Аламеда продолжили ограничения до конца мая и заявили, что Tesla не подпадает под критерии, позволяющие предприятию возобновить работу.
  • В ответ на это Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании в другой штат и назвал решение властей антиконституционным и противоречащим здравому смыслу. Он пригрозил подать иск в округ.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Курьезные новости Tesla Новости Техно Илон Маск Техно Интернет
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