Skype добавил возможность общаться без регистрации и установки приложения
Регистрация в Skype – процедура несложная. Но забыть пароль от аккаунта легче, чем кажется, да и не всегда хочется "светить" свои данные на чужом устройстве, если вдруг понадобилось сделать звонок далеко от дома. Решение обеих проблем Microsoft представила в новой версии популярного приложения – установить сеанс видеосвязи теперь можно даже без учетной записи и скачивания программы на ПК.
Новая функция Skype под названием Meet Now позволяет создавать уникальную ссылку для отправки любому собеседнику с доступом к интернету. Новую функцию Skype анонсировал в своем твиттере.
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Как это работает
После того, как пользователь переходит по ссылке, он откроет веб-версию программы с окном видеочата, а в случае, если приложение у него все же установлено, приложение будет запущено и подключено к беседе автоматически. Срок действия ссылки составляет до 30 дней, поэтому сеанс связи можно запланировать заранее.
Также Meet Now позволяет использовать некоторые из основных функций Skype – например, запись видео для повторного просмотра и размытие фона, чтобы не напрягаться из-за неубранной комнаты. Кроме того, участники конференции могут легко делиться презентациями, документами и проектами в рамках сеанса.
Веб-клиент Skype уже доступен на платформах Windows 10, Android, iOS, macOS и Linux.
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