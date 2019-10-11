Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором

Чтобы правильно обратиться к правильному инвестору на правильном языке, основатель стартапа должен свободно ориентироваться в инвестиционной терминологии.

С помощью специалистов одного из передовых В2В акселераторов Европы Startup Wise Guys 24 канал объяснит вам нужные термины, связанные с миром стартапов и инвесторами.

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Стартап – недавно созданная компания. Чаще всего имеются в виду компании, которые работают над проектами в сфере технологий. Человек, который мечтает основать свой стартап, но пока что ничего не делает для реализации этой мечты – wannabe (в английском разговорном языке так называют людей, которые хотят стать кем-то, например – стартапером). Человек, который основал любую компанию, – фаундер. Люди, которые смогли вовремя приобщиться к фаундеру на совсем ранних стадиях его работы – кофаундеры.

Стадии развития стартапа тоже имеют свою классификацию: ранняя стадия (от задумки до реализации), посевная стадия (seed stage – первая стадия развития стартапа: изучение рынка, составление бизнес-плана, разработка и тестирование продукта/услуги), стадия роста (growth stage), зрелая стадия (maturity – когда стартап находится в пике своего расцвета и сил) и стадия приобретения (acquisition).

Pre-money valuation – оценка компании к вложению в нее инвестиций. Post-money valuation – соответственно, тоже оценка, но уже с учетом полученных инвестиций.

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В зависимости от стадии развития проекта, стартап пытается привлечь разные виды инвесторов.

FFF или 3F, оно же – Friends, Family and Fools. Друзья, семья и дураки, которые вам поверили на раннем этапе стартапа и помогли с реализацией проекта. По сути – начало инвестиций в проект с доинвестиционного периода.

Стартап-инкубатор – это организация, которая занимается поддержкой молодого бизнеса на всех этапах его развития: от разработки идеи до получения им прибыли. Поддерживают путем обучения и предоставления менторов (наставников, которые добились успеха и сейчас находятся в высшей точке пирамиды Маслоу, они готовы говорить о причинах своих неудач, а также делиться опытом, советами, связями и ресурсами). Кроме того, инкубатор иногда предоставляет стартапу полную инфраструктуру с креслами, столами, кофе и печеньками, чтобы его коллектив мог спокойно сосредоточиться на реализации проекта.

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Стартап-акселератор – это следующий после инкубатора левел. Также усиленно и интенсивно помогает стартапам с обучением, помогает им завести нужные знакомства и превратить их в собственную сеть контактов, знакомит с менторами и поощряет лакомствами. Может оказывать помощь с пиаром и маркетингом. Кроме того – может инвестировать в проект какие-то незначительные суммы, которые фаундеры могут направить на развитие того, что еще нужно развивать.

Бизнес-ангелы – это прекрасные богатые люди, которые уже полностью реализовали себя как предприниматели и теперь имеют время и вдохновение менять мир к лучшему. Поэтому они вкладывают деньги в стартапы на ранних стадиях, как правило в обмен на конвертируемый долг или долю в компании. Могут объединяться в ангельские группы, или ангельские сети, чтобы было проще обмениваться исследованиями и формировать пулы инвестиционного капитала для распределения рисков, а также для предоставления советов компаниям из их портфелей. Обычно они являются связующим звеном между стадией самофинансирования бизнеса и стадией, когда предприятие нуждается в объеме финансирования, что может предложить венчурный инвестор. В отличие от венчурных фондов, например, бизнес-ангелы могут принимать еще и эмоциональные решения о целесообразности той или иной инвестиции. Вполне их право – рискуют они все равно исключительно собственными деньгами.

Венчурные фонды – такие инвестиционные фонды, которые специализируются на том, что финансируют рост молодых, но многообещающих компаний. Как правило – в расчете на многократный возврат вложенных средств. Это считается рискованным видом инвестирования, ведь какой бы многообещающей не была молодая компания, она может и развалиться. А может и покорить вселенную – в начале работы предугадать трудно. Поэтому венчурные инвестиции содержат высокую степень риска, но одновременно обещают больше, чем просто хорошие перспективы дохода – выше среднего. Венчурные инвестиции – это ставка на покорение мира.