"Словно эпизод Черного зеркала": из-за Zoom стартап уволил 406 сотрудников

В пятницу, 27 марта, работники стартапа Bird, которые работали дома в течение двух недель, получили приглашение на видеоконференцию под названием "Обновление по поводу COVID-19". Они ожидали дальнейших указаний по работе, вместо этого получили нечто совсем неожиданное.

Bird – это американский стратап-единорог, который специализируется на шеринге электрических самокатов. Очевидно, из-за пандемии COVID-19 дела в компании совсем плохи, ведь, как рассказывает dot.LA, стартап недавно уволил более 400 своих сотрудников.

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Как все происходило

Видимо, в компании решили лишний раз не перегружать своих теперь уже экс-сотрудников информацией и просто пригласили всех на совместную видеоконференциию в Zoom.

Zoom – это популярный сервис видеозвонков. Своеобразная альтернатива Skype, которая в последнее время пользуется бешеным спросом, по очевидным причинам. Сервис, кстати имеет некоторые проблемы с конфиденциальностью и Маск и NASA запретили его для использования среди своих сотрудников, но об этом подробнее здесь.

Когда все приглашенные собрались, им просто включили заранее подготовленную аудиозапись, которая сообщила работникам Bird о том, что они больше не работники. Компания лишила всех присутствующих корпоративного доступа и других преимуществ.

Это было как эпизод Черного зеркала. Этот зловещий голос прозвучал и сказал нам, что мы теряем работу,

– рассказал один из бывших сотрудников компании.

Сотрудникам сообщили, что распространение COVID-19 повлекло большое негативное влияние на бизнес. Поэтому стартап принял решение сократить ряд должностей в компании.

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