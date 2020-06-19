Выпущенный несколько месяцев назад iPhone SE нового поколения – доступный и вполне современный – стал настоящим хитом. Все это даже несмотря на то, что построен он с применением компонентов старого iPhone 8. Так почему же не повторить успех.

Apple вполне может распространить такую практику и на следующие бюджетные модели – на тот же iPhone SE образца 2022 года. В Сети уже появился возможный рендер такого смартфона.

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Как может выглядеть iPhone SE 2022

iPhone SE 2022 может повторить опыт своего предшественника

Если и в этом случае дизайн вам кажется очень знакомым, то нет ничего удивительного: по сути, это тот же iPhone XR. Именно он, как предполагают авторы рендера, может послужить базисом для iPhone SE 2022, как iPhone 8 послужил основой для нынешнего iPhone SE. Такая модель могла бы получить платформу Apple A15 и 4 ГБ оперативной памяти.

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iPhone SE Plus

Впрочем, еще до выпуска нового поколения iPhone SE может выйти iPhone SE Plus. Молва приписывает ему систему Touch ID со сканером отпечатков пальцев, встроенным в боковую кнопку питания. Само собой, экран будет больше, чем у нынешнего iPhone SE, но дизайн в духе iPhone 8 должен сохраниться.