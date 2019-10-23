Слухи: в Британии приложения банков вносят смартфоны Samsung Galaxy S10 в черный список

Приложения банков в Великобритании начали заносить в черный список владельцев смартфонов Samsung Galaxy S10. На такой шаг в банках пошли после обнаружения проблем со сканером отпечатка пальца.

Как передает androidpolice.com некоторые банки запретили владельцам Galaxy S10 загружать и использовать свои приложения с Play Store. Другие запретили пользователям авторизоваться с помощью отпечатка пальца.

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В чем дело? Недавно появилась информация, что защиту ультразвукового датчика отпечатков пальцев в серии Samsung Galaxy S10 можно легко обойти. Для этого достаточно, чтобы на смартфоне была наклеена защитная пленка.

После этого два британских банка – NatWest и Nationwide Building Society – ввели меры по защите средств пользователей Galaxy. Так, приложение NatWest удалили из Play Store для владельцев Galaxy S10.

Другой банк Nationwide Building Society выключил опцию входа по отпечатку пальца из программы.

Что говорят в Samsung? В компании пообещали решить эту проблему в свежем обновлении программного обеспечения – его должны выпустить уже на этой неделе.

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