Смарт-часы Huawei Watch GT 2e поступит в продажу в Украине: цена

Компания Huawei представила в Украине новую модель умных часов Watch GT 2e. Часы получил хорошую автономность (до двух недель работы), а также функцию мониторинга уровня насыщения крови кислородом.

Как рассказали 24 каналу в пресс-службе Huawei, также Huawei Watch GT 2e получил несколько дополнительных режимов тренировок.

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Чем интересны

Huawei Watch GT 2e получил корпус из нержавеющей стали, а также цветные спортивные ремешки. Здесь использовали AMOLED-дисплей с диагональю 1,39 дюймов.

Он получил классический набор функций для фитнеса: мониторинг пульса, шагомер и прочее. В общем, часы могут отслеживать 85 новых спортивных режимов, таких как йога, танцы, домашнее тренировки и даже экстремальные скалолазание, паркур и катание на скейтборде.

Huawei Watch GT 2e в Украине / пресс-лужба Huawei

Часы работают на базе фирменного чипа Kirin A1. Как говорит производитель, процессор обеспечивает высокую производительность и чрезвычайно низкий уровень энергопотребления. Устройство поддерживает системы геолокации GPS и ГЛОНАСС.

Важные фишки

Одно из важных обновлений – мониторинг насыщения крови кислородом (SpO2). Это важный показатель, ведь он необходим для нормального течения всех процессов в организме. Поэтому низкий уровень SpO2 может стать причиной слабости, усталости и головной боли и тому подобное. Поэтому с помощью этих часов можно следить за этим показателем.

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Еще одна интересная функция – Huawei TruRelax , которая проводит мониторинг стресса в течение дня. Если часы фиксирует высокий уровень стресса, то предлагает сделать упражнения для дыхания.



, которая проводит мониторинг стресса в течение дня. Если часы фиксирует высокий уровень стресса, то предлагает сделать упражнения для дыхания. Благодаря функции TruSleep 2.0 устройство отслеживает и диагностирует 6 распространенных проблем со сном. Если проблему обнаружили, то девайс может дать рекомендации, как ее побороть.



устройство отслеживает и диагностирует 6 распространенных проблем со сном. Если проблему обнаружили, то девайс может дать рекомендации, как ее побороть. Также часы позаимствовали функцию у Apple Watch по дистанционному управлению затвором камеры. То есть через девайс можно фотографировать на смартфон.



Цена

Новинка поступит в продажу 15 мая. Рекомендованная стоимость Huawei Watch GT 2e в Украине стоит 4 999 гривен. При этом до 31 мая пользователи получат подарок – весы Huawei Smart Scale.

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