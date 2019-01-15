Смарт-браслеты Honor Band 4 и Honor Band 4 Running: характеристики и цена в Украине

Компания Huawei представила в Украине новые фитнес-браслеты под собственным брендом Honor. Браслеты Honor Band 4 и Honor Band 4 Running получили устойчивые к царапинам дисплеи и много полезных функций.

Об этом сообщили в пресс-службе Honor.

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Браслет Honor Band 4 получил сенсорный 2,5 D AMOLED-дисплей, устойчивый к царапинам. Устройство поддерживает функции мониторинга сна Huawei TruSleep и отслеживание пульса в режиме реального времени TruSeen 3.0. Кроме того, предусмотрены настройки под разные типы тренировок – от бега на улице до распознавания стилей плавания.

Honor Band 4 Running разработан с учетом потребностей людей, которые занимаются бегом. Конструкция браслета позволяет закреплять модель на обуви. Honor Band 4 Running оснащен шестиосевым датчиком, который отслеживает положение тела во время бега: положение стопы, степень выворачивания стопы, длину шага, каденс и длительность контакта с поверхностью.



Honor Band 4 уже доступен в украинских магазинах

Обе модели не поддерживают функцию бесконтактных платежей.

Характеристики Honor Band 4

Главная особенность модели – полноцветный AMOLED-дисплей с 2,5 D стекла. Также новинка получила удобный мягкий ремешок, который прочно держится на руке. На полках украинских магазинов Honor Band 4 будет доступен в двух цветах: синем и черном.

Смарт-браслет поддерживает функции SMS, звонков и сообщения из социальных сетей. Также с помощью гаджета можно определить расположение телефона, если вдруг вы не помните где его оставили.



Honor Band 4 можно погружать в воду на глубину до 50 метров

Honor Band 4 также имеет высокую автономность. По заверениям производителя, девайс может проработать от одного заряда аккумулятора до 17 дней. Также новинка защищена от попадания пыли и влаги. Honor Band 4 будет работать даже на глубине до 50 метров.

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Обзор Honor Band 4 – смотрите видео

Характеристики Honor Band 4 Running

Honor Band 4 Running будет доступен в украинских магазинах также в двух цветах – красном и зеленом. Его вес всего 17 грамм и он получил дышащий ремешок из термополиуретана с вентиляционными отверстиями, которые обеспечивают комфорт во время тренировок. Благодаря обратной застежке и качеству материалов ремешка, изготовленного по технологии двухцветного литья, можно не бояться, что браслет соскользнет во время интенсивной тренировки.



Honor Band 4 Running получил цветной OLED-дисплей

Кроме того, Honor Band 4 Running оснащен OLED-дисплеем диагональю 0,5 дюйма с круглой сенсорной кнопкой. Дополнительное удобство обеспечивает функция управления жестами – для активации браслета необходимо поднять запястье, для отключения – опустить, а для переключения между режимами изображения – повернуть.



Honor Band 4 Running будет доступен в Украине в красном и зеленом цветах

Honor Band 4 Running имеет шестиосевой датчик, с помощью которого браслет отслеживает положение тела. Датчик распознает семь различных параметров активности: постановку стопы и силу удара при контакте с поверхностью, угол поворота, степень изнанки стопы, длину шага, каденс и длительность контакта с поверхностью. Технология позволяет улучшить показатели бега (сократить затраты энергии из-за неправильного положения тела) и снизить вероятность травм во время тренировок.

Обзор Honor Band 4 Running – смотрите видео

Новинка подобно предыдущей версии может работать на глубине до 50 метров. Мощный процессор с низким энергопотреблением позволяет использовать браслет до 21 дня в режиме ожидания и 2 недели в режиме обычного использования.

Цена Honor Band 4 и Honor Band 4 Running

Honor Band 4 и Honor Band 4 Running уже доступны в украинских магазинах. За версию Honor Band 4 придется заплатить 1 399 гривен, а Honor Band 4 Running обойдется в 799 гривен.