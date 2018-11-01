Смарт-часы Apple Watch выходят из строя из-за обновления

Apple обновила не только операционную систему iOS 12.1, а также подготовила обновление WatchOS 5.1 для своих смарт-часов. И пользователи уже жалуются, что из-за обновления с часами возникают проблемы.

Об этом сообщает gizchina.com.

Так, когда пользователи Apple Watch устанавливают обновление WatchOS 5.1, их гаджеты начинают зависать – на экране Apple Watch светящийся логотип компании и больше ничего не происходит. Об этом пользователи пишут в Reddit и Twitter.

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При этом исправить проблему самостоятельно не удается. Не помогает перезагрузка и переподключение к смартфону.

При этом Apple пока не прекратила распространять обновления.

В чем причина – пока неизвестно

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