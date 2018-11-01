Смарт-часы Apple Watch выходят из строя из-за обновления

25 Читати новину українською
Apple Watch выходит из строя из-за обновлений
Apple Watch выходит из строя из-за обновлений / Фото из открытых источников

Apple обновила не только операционную систему iOS 12.1, а также подготовила обновление WatchOS 5.1 для своих смарт-часов. И пользователи уже жалуются, что из-за обновления с часами возникают проблемы.

Об этом сообщает gizchina.com.

Так, когда пользователи Apple Watch устанавливают обновление WatchOS 5.1, их гаджеты начинают зависать – на экране Apple Watch светящийся логотип компании и больше ничего не происходит. Об этом пользователи пишут в Reddit и Twitter.

Читайте также: Новая функция Apple Watch 4 спасла жизнь пользователю

При этом исправить проблему самостоятельно не удается. Не помогает перезагрузка и переподключение к смартфону.

При этом Apple пока не прекратила распространять обновления.

Apple Watch виходить з ладу через оновлення

В чем причина – пока неизвестно

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Apple Гаджеты
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
сегодня 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
Артем Овдієнко 128
Почему упала российская ракета "Союз"
31 октября 12:04 Почему упала российская ракета "Союз"
628
Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
30 октября 16:03 Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
710
Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
29 октября 18:09 Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
408
Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
29 октября 13:07 Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
136
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
28 октября 20:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 765
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук