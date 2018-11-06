Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине презентовало в Украине новые смарт-часы Huawei Watch GT. С 5 ноября будет доступен предварительный заказ новинки.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Умные часы умеют отслеживать ежедневную физическую активность, получать консультации по спортивным тренировкам, а также предоставлять рекомендации по поддержанию физической формы.

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Кроме того, Huawei Watch GT оснащены интеллектуальным алгоритмом сохранения энергии. Как уверяют разработчики, на одном заряде батареи устройство может работать до 14 дней в режиме активного использования и до 30 дней стандартного пользования.

Характеристики Huawei Watch GT

Устройство получило AMOLED-дисплей с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселей. Инженеры обещают, что экран будет четким даже при ярком солнечном свете.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали холодной закалки 316L с керамическим безелем со специальным алмазоподобным покрытием DLC (Diamond Like Carbon). Поэтому часы отличаются прочностью и устойчивостью к царапинам. Также устройство получило защиту от воды – оно должно выдержать погружение на глубину до 50 м в течение 10 минут.

Huawei Watch GT получили крепкий корпус

Устройство может подключаться к GPS, GLONASS и GALILEO. Также смарт-часы могут сообщать пользователям о пропущенных звонках и полученных сообщениях в различных мессенджерах, а также имеют функцию будильника.

Цена Huawei Watch GT

Рекомендованная стоимость смарт-часов – 6 999 гривен. При этом, по предварительному заказу новинку можно купить за 5 999 гривен.

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