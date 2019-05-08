Смарт-часы Nubia Alpha протестировали на прочность: неутешительные результаты

Известный техноблогер Зак Нильсон испытал на прочность довольно необычный гаджет – смарт-часы с функцией телефона Nubia Alpha. Новинка интересна своим дизайном, ведь получила большой гибкий OLED-дисплей.

Во время испытаний автор YouTube-канала JerryRigEverything выявил ряд особенностей новинки, о которых стоит знать потенциальным покупателям.

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Дисплей. В Nubia Alpha установлен гибкий OLED-экран, который гнется при использовании часов, поэтому вместо традиционного стекла производитель применил пластиковое покрытие. Пластик оказался таким мягким, что царапины на нем остаются даже от малейшего воздействия. Итак, владельцам устройства следует быть особенно осторожными при его ношении.

Блогер по традиции тестирует экраны всех устройств на устойчивость к огню, и для Nubia Alpha он не стал делать исключения. В зависимости от технологии изготовления дисплея пиксели на смартфонах выгорают полностью или временно темнеют и возвращаются к норме.

Испытания Nubia Alpha на прочность – смотрите видео

В случае с Nubia Alpha все оказалось еще хуже – пластиковое покрытие экрана плавится под воздействием огня.

Корпус. Также блогер обнаружил, что корпус часов и браслет выполнены из нержавеющей стали, но из-за слоя краски на них могут быть заметны царапины.

Что же касается прочности устройства, то сломать его простым сгибанием не получилось. Кроме того, экран хорошо гнется в обе стороны, что никак не влияет на его работоспособность.

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