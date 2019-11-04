Смарт-часы Xiaomi Smart Watch засветились на "живых" фото

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Xiaomi Smart Watch: фото и дата презентации
Xiaomi Smart Watch: фото и дата презентации / Фото из свободных источников

В сети появилась качественная фотография еще неанонсированных умных часов Xiaomi Smart Watch. Источником утечки стал представитель китайского вендора, который сфотографировал гаджет за день до анонса.

Детали о смарт-часы. Фотографию будущей новинки опубликовал топ-менеджер Xiaomi Ли Сяошун, сообщает Gizchina.

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Согласно опубликованным изображениям, устройство получит дисплей, загнутый со всех четырех сторон. Снимок также демонстрирует поддержку прошивкой MIUI Watch темного режима оформления.

По слухам, европейская версия устройства может быть выпущена под управлением модифицированной версии ОС с поддержкой сервисов Google.

Xiaomi Smart Watch
Xiaomi Smart Watch

По данным источников сети, гаджет поступит в продажу с черным, серым, белым и темно-синим браслетами из гипоаллергенного материала и быстросъемным креплением. Ранее стало известно, что смарт-часы Xiaomi получат встроенный модуль NFC и широкий набор приложений.

Дата презентации. Анонс новинки состоится уже во вторник, 5 ноября, цена устройства производителем еще не объявлена.

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Теги: Xiaomi Умные часы Новости Техно Техно Гаджеты
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