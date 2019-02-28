Смарт-продукты Huawei на MWC 2019: компания подчеркнула свою причастность к развитию 5G

На Всемирном мобильном конгрессе 2019 подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) представило ряд новых продуктов. Среди них – усовершенствованный ноутбук Huawei MateBook X Pro, новые мейнстрим-ноутбуки Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook 14, складной 5G-смартфон Huawei Mate X и первый коммерческий 5G-роутер на базе Balong 5000 – Huawei 5G CPE Pro.

Эти устройства гарантируют пользователям превосходное высокоскоростное соединение и позволяют всегда быть на связи.

С наступлением эры неограниченных возможностей все больше потребителей ищут уникальный опыт. Поддерживая распространение гиперсвязи 5G, компания Huawei Consumer BG верна стратегии интеллектуальных экосистем для любых сценариев использования. Мы не пожалеем усилий, чтобы люди дома или в офисе могли всегда быть на связи. Мы создадим не имеющее аналогов ведущее мировое 5G-подключение для всех сфер "умного" образа жизни,

– комментирует Ричард Ю (Richard Yu), генеральный директор бизнес-подразделения Huawei CBG.

Усовершенствованный Huawei MateBook X Pro

На конгресе MWC 2018 компания Huawei представила первый в мире ноутбук с дисплеем FullView – Huawei MateBook X Pro. В нем сочетаются удивительная портативность, премиальный дисплей FullView, передовая производительность и интеллектуальное подключение. Первый Huawei MateBook X Pro ознаменовал начало эпохи ноутбуков с ультратонкими рамками экрана и послужил вехой в становлении Huawei как видного игрока рынка ПК. На MWC 2019 компания Huawei представила обновленную версию Huawei MateBook X Pro. Устройство имеет все характеристики флагманского ноутбука: привлекательный дизайн, инновации и искусственный интеллект. Таким образом, Huawei MateBook X Pro выводит производительность и всеобъемлющие возможности взаимоподключения флагманских ноутбуков на новый уровень.

Объединяя мастерство и технологии, Huawei MateBook X имеет цельнометаллический матовый корпус премиум-класса, обработанный на пескоструйном станке. Новейший флагман Huawei доступен в двух цветах корпуса: Mystic Silver ("Таинственный серебряный") и Space Grey ("Космический серый"). Ноутбук оснащен 13,9-дюймовым 3K-дисплеем Ultra FullView с соотношением экрана к корпусу 91%. Кроме того, он поддерживает 10-точечную технологию Multi-Touch и первую в мире функцию "Снимок экрана с помощью жестов" (Finger Gestures Screenshot) (доступно в версиях с PC Manager 9.1 или выше), которая позволяет пользователям по-новому, более интуитивно взаимодействовать с устройствами.

Huawei MateBook X Pro – невероятно мощное устройство с процессором Intel Core i7 8565 восьмого поколения и графическим процессором NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5. Он также оснащен широкополосным Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и портом Thunderbolt 3 для работы в течение всего дня. Звуковая система Dolby Atmos обеспечивает захватывающий эффект присутствия в кинотеатре независимо от того, где находится пользователь.

В основе этого всеохватывающего опыта лежит интеллектуальная взаимосвязь. Huawei MateBook X Pro оснащен функцией Huawei Share 3.0 OneHop (более подробную информацию о Huawei MateBook X Pro вы можете получить на официальном сайте Huawei Consumer BG), которая упрощает передачу данных между Windows- ноутбукамии Android- смартфонами. Huawei Share 3.0 поддерживает не только передачу изображений и видео между ПК и смартфонами, но и двустороннюю передачу документов. Также стало проще делать запись экрана. Встряхнув телефон и нажав «PC Huawei Share» на компьютере, вы перешлете на смартфон запись экрана ноутбука. Компания Huawei также разработала собственную функцию совместного использования буфера обмена Clipboard Sharing, которая позволяет пользователям отправлять скопированный контент с одного устройства на другое, которое находится вблизи. При этом используется один синхронизированный буфер обмена.

Новые мейнстрим-ноутбуки Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook 14

Инновационные и интеллектуальные новые стильные ноутбуки Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook 14 дарят потребителям новейшие технологии. В них сочетаются дисплеи FullView с высокой производительностью, исключительной портативностью, отличным качеством сборки и стильным внешним видом. Это техника следующего поколения. Несмотря на то, что эти революционные ноутбуки рассчитаны на массового потребителя, они поддерживают интеллектуальную взаимосвязь между смарт-устройствами и ПК, определяя, как устройства могут взаимодействовать и соединяться друг с другом.

Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook 14 рассчитаны на молодых покупателей. Они оснащены впечатляющим безрамочным экраном FullView с соотношением сторон 3:2 и поддерживают 10-точечную технологию Multi-Touch. Оба ноутбука имеют новые удобные функции, такие как "Снимок экрана с помощью жестов" (доступно для версий с тачскрином с PC Manager 9.1 и выше), что свидетельствует об ориентированности на потребителя.

Huawei MateBook 14 получил свойственные всему семейству характеристики: дисплей FullView, превосходное качество сборки, изысканный дизайн и невероятную производительность. Он устанавливает новый эталон для 14-дюймовых ноутбуков благодаря новому стандарту дисплея, высокой производительности и возможностям взаимного подключения устройств.

Huawei MateBook 14 оснащен процессором Intel Core i7-8565U до восьмого поколения включительно и NVIDIA GeForce MX250. Он не перегревается благодаря новой конструкции вентилятора, которая лучше рассеивает тепло. Емкость 57,4 Вт/ч (типичное значение) и интеллектуальное энергосберегающее решение Huawei обеспечивают отличное время работы ноутбука от аккумулятора.

Тем временем ноутбук Huawei MateBook 13 устанавливает новые стандарты дисплея, производительности и межплатформенного взаимодействия в сегменте 13-дюймовых мейнстрим-ноутбуков. Он оснащен процессором Intel Core i7-8565U до 8-го поколения включительно, графическим процессором NVIDIA GeForce MX150 и системой охлаждения Huawei Shark Fin Fans 2.0. Последняя имеет два вентилятора с более высокой скоростью вращения лопастей и более интенсивным потоком воздуха. Благодаря эффективной системе охлаждения ноутбук не перегревается и работает бесшумно даже при высоких нагрузках. Huawei MateBook 13 оснащен дисплеем FullView с соотношением сторон 3:2 и 10-точечной технологией Multi-Touch, а также с соотношением экрана к корпусу 88%.

Чтобы повысить удобство работы с ПК-устройствами Huawei, компания предлагает более интеллектуальный способ взаимодействия устройств – Huawei Share 3.0 с функциями OneHop и Clipboard Sharing для быстрого и простого межплатформенного интеллектуального взаимодействия между смартфонами и ПК. Среди других функций, которые разрабатывались с мыслью о молодых потребителях, таких как выпускники вузов и молодые специалисты, – Finger Gestures Screenshot (доступно для версий с тачскрином с PC Manager 9.1 и выше), Fingerprint Button 2.0, Dolby Atmos и другие. Их оценят те, кому нужно постоянное подключение на ходу и взаимное подключение разных устройств.

Складной 5G-смартфон Huawei Mate X

Смартфон Huawei Mate X унаследовал гены серии Huawei Mate. Это устройство – шаг на неизведанную территорию. Huawei Mate X представляет собой 5G-смартфон со складным экраном, возможностями ИИ, а также совершенно новым режимом взаимодействия. Такое сочетание дает старт новому поколению смартфонов и гарантирует потребителям беспрецедентный опыт пользования.

В результате смелых экспериментов Huawei с новыми форм-факторами появилось устройство 2 в 1. Смартфон-планшет Huwaei Mate X объединяет стиль и технологии: он имеет гибкую OLED-панель и механический шарнир Falcon Wing Mechanical Hinge. Легкий складной смартфон получил новый цвет корпуса Interstellar Blue ("Межзвездный синий"), который воплощает красоту технологий и устанавливает более высокую планку для смартфонов.

Huawei Mate X – больше, чем просто смартфон или планшет. Гибкий складной OLED-дисплей FullView и самый быстрый в мире 5G-чипсет Balong 5000 гарантируют новый режим взаимодействия, в котором сочетаются большой экран и портативность. В режиме планшета Huawei Mate X чрезвычайно высокопродуктивен. Он отличается уникальной многозадачностью: два экрана можно использовать одновременно для выполнения нескольких задач. Таким образом, создается впечатление пользования стационарным ПК.

Huawei всегда оснащала свои флагманские смартфоны мощными камерами, и Huawei Mate X – не исключение. Благодаря складной конструкции смартфона система камер одновременно является основной и фронтальной, что дарит революционные впечатления от фотосъемки.

Huawei имеет все предпосылки стать лидером эпохи 5G благодаря разработке и внедрению новейших технологий в сфере производства и коммуникаций. Оснащенный первым в мире 7-нм чипсетом многорежимного 5G-модема Balong 5000, в будущем Huawei Mate X станет эталоном 5G-смартфонов.

Гаджет получил аккумулятор с повышенной емкостью 4500 мА*ч, который поддерживает Huawei SuperCharge, соответствуя требованиям по повышению производительности батареи в эпоху 5G.

Huawei 5G CPE Pro: 5G для "умного" дома

Чипсет Balong 5000 официально открывает эру 5G. Он поддерживает широкую линейку 5G-продуктов, включая смартфоны, устройства домашней широкополосной связи, передвижные устройства и 5G-модули. Balong 5000 откроет новые возможности использования 5G в различных условиях.

5G-модем Huawei 5G CPE Pro работает на базе Balong 5000 и поддерживает беспроводные соединения 4G и 5G. Это новый стандарт для домашних устройств CPE. Пользователи 5G смогут загружать высококачественные видео размером 1 ГБ всего за три секунды, а также без задержек стримить видео в разрешении 8K. Кроме того, Huawei 5G CPE Pro могут использовать малые и средние бизнесы для обеспечения сверхбыстрого широкополосного доступа к сетям.

Huawei 5G CPE Pro поддерживает протоколы Huawei HiLink, что открывает новые возможности "умных" домов в эпоху 5G.

В период развития 5G компания Huawei является лидером отрасли, поставляя на рынок комплексные системы. Это единственный производитель, предлагающий полный набор оборудования и решений для 5G-сетей, включая чипы, модемы, облачные сервисы и сети. Huawei стремится и дальше открывать новые возможности и преимущества 5G-сетей, обеспечивая максимально интеллектуальные решения для пользователей.

О компании

Корпорация Huawei – мировой лидер в области информационно-коммуникационных технологий, поставщик устройств №2 согласно данным IDC за 3-й квартал 2018 года с долей на мировом рынке 14,6%. Продукция компании представлена более чем в 170 странах. Сотрудниками по исследованиям и разработкам Huawei создано свыше 70 000 продуктов и решений. У компании 16 исследовательских центров по всему миру.

Huawei заняла 48-е место в рейтинге самых дорогих брендов мира 2018 года по версии BrandZ и 68-е место в рейтинге лучших мировых брендов (Top 100 Interbrand 2018 Best Global Brands). Также компания занимает 25-ю позицию в рейтинге самых дорогих брендов за 2018 год по версии Brand Finance. По версии Forbes Huawei заняла 79-е место в рейтинге 100 самых дорогих брендов мира 2018 года.

Huawei Consumer BG – подразделение компании по производству потребительской электроники: смартфоны и планшеты, роутеры и модемы, а также другое оборудование, сочетающее в себе инновационные технологии и стильный дизайн. Компания – один из мировых лидеров по поставкам смартфонов. На украинском рынке присутствует с 1998 года. Сегодня большинство операторов как мобильной, так и фиксированной связи Украины пользуется и доверяет качеству устройств Huawei. За время присутствия компании на рынке миллионы украинцев стали обладателями устройств Huawei. Официальное сервисное обслуживание проводится с 2007 года и доступно на всей территории страны.