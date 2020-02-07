Почему блокируются телевизоры Samsung и как их разблокировать: инструкция
В течение последних нескольких дней в сети появилось немало жалоб от владельцев умных телевизоров Samsung о блокировании устройств. Как оказалось, таким способом южнокорейский производитель начал борьбу с "серыми" поставками.
Что произошло
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В какой-то момент пользователи не смогли запустить на телевизоре YouTube и другие приложения, а на экране появлялось сообщение This TV is not fully functional in this region ("Телевизор не может полноценно функционировать в этом регионе").
Проблемы начали беспокоить только тех, кто приобрел гаджет не в магазине Samsung или у партнеров, а на "сером" рынке.
Одну из таких жалоб на сайте vc.ru прокомментировал пользователь под ником "Модератор Samsung". Он подтвердил, что блокирование связано с использованием телевизора не в том регионе, для которого он был изготовлен.
Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки, указана в инструкции,
– добавил тот же пользователь.
Для доступа ко всем функциям производитель рекомендует покупать продукцию только у официальных ритейлеров в регионе.
Как разблокировать телевизор
Однако, пользователи уже нашли решение этой проблемы. Для того, чтобы изменить регион и разблокировать Smart-Hub в телевизорах Samsung понадобится обычный пульт, так как нужно изменить некоторые настройки в сервисном меню.
Заметьте! Инструкция взята с российского форума 4PDA. Все манипуляции вы проводите на свой страх и риск.
- Когда телевизор выключен, нужно поочередно нажать следующую комбинацию клавиш (info, setting, mute и включение телевизора. Или другой способ, Mute затем цифры 119 и ОК, появиться одно из меню.
Внимание! Скорость введения должна быть не очень медленной.
- Далее нажимаем кнопки 1234 и должно появится сервисное меню.
- В сервисном меню идем в Options.
Важно: До изменения настроек в Options, нужно перейти в MRT Options и сделать фото существующих настроек, на всякий случай. Вдруг, что-то пойдет не так, будет возможность вернуть как было.
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Далее меняем данные настройки на примере телевизора Samsung QE55Q9:
- В Options идем в Local Set. Где указано EU. Меняем на EU_RS_AFR
- В Options идем в MRT Options и выставляем:
- Language Set – CIS
- Region – PANUERO
- PnP language – Rus (Ukr)
- WIFI Region – Q
- Далее, выключить и включить телевизор.
Если нет пульта
Если данного пульта нет, можно использовать смартфон с IK-портом. Для этого, нужно на телефон установить приложение RCoid Free с Play Market. В приложении добавляем пульт (S – Samsung – any TV since 2008).
Далее включаем телевизор, с телефона через "RCoid" нажимаем "info" потом "factory" чтобы попасть в расширенное сервисное меню, далее можно пользоваться обычным пультом, приложение больше не нужно.
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