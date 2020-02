Почему блокируются телевизоры Samsung и как их разблокировать: инструкция

В течение последних нескольких дней в сети появилось немало жалоб от владельцев умных телевизоров Samsung о блокировании устройств. Как оказалось, таким способом южнокорейский производитель начал борьбу с "серыми" поставками.

Что произошло

В какой-то момент пользователи не смогли запустить на телевизоре YouTube и другие приложения, а на экране появлялось сообщение This TV is not fully functional in this region ("Телевизор не может полноценно функционировать в этом регионе").

Проблемы начали беспокоить только тех, кто приобрел гаджет не в магазине Samsung или у партнеров, а на "сером" рынке.

Одну из таких жалоб на сайте vc.ru прокомментировал пользователь под ником "Модератор Samsung". Он подтвердил, что блокирование связано с использованием телевизора не в том регионе, для которого он был изготовлен.

Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки, указана в инструкции,

– добавил тот же пользователь.

Для доступа ко всем функциям производитель рекомендует покупать продукцию только у официальных ритейлеров в регионе.

Как разблокировать телевизор

Однако, пользователи уже нашли решение этой проблемы. Для того, чтобы изменить регион и разблокировать Smart-Hub в телевизорах Samsung понадобится обычный пульт, так как нужно изменить некоторые настройки в сервисном меню.

Заметьте! Инструкция взята с российского форума 4PDA. Все манипуляции вы проводите на свой страх и риск.

Когда телевизор выключен, нужно поочередно нажать следующую комбинацию клавиш (info, setting, mute и включение телевизора. Или другой способ, Mute затем цифры 119 и ОК, появиться одно из меню.

Внимание! Скорость введения должна быть не очень медленной.

Далее нажимаем кнопки 1234 и должно появится сервисное меню.

В сервисном меню идем в Options.

Важно: До изменения настроек в Options, нужно перейти в MRT Options и сделать фото существующих настроек, на всякий случай. Вдруг, что-то пойдет не так, будет возможность вернуть как было.

Далее меняем данные настройки на примере телевизора Samsung QE55Q9:

В Options идем в Local Set. Где указано EU. Меняем на EU_RS_AFR



В Options идем в MRT Options и выставляем:

Language Set – CIS Region – PANUERO PnP language – Rus (Ukr) WIFI Region – Q

Далее, выключить и включить телевизор.

Если нет пульта

Если данного пульта нет, можно использовать смартфон с IK-портом. Для этого, нужно на телефон установить приложение RCoid Free с Play Market. В приложении добавляем пульт (S – Samsung – any TV since 2008).

Далее включаем телевизор, с телефона через "RCoid" нажимаем "info" потом "factory" чтобы попасть в расширенное сервисное меню, далее можно пользоваться обычным пультом, приложение больше не нужно.

