Осталась ровно неделя до презентации нового Honor, который должен представить свой новый фаблет (это устройство на грани смартфона и планшета). Модель получит название Honor 10X Max. В сети уже показали внешний вид будущей новинки.

Как передает 91mobiles, новая модель станет преемником модели Honor 8X Max.

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Внешний вид

Как видно на снимках, главной особенностью Honor X10 Max станет его размер – диагональ составит 7,9 дюйма. Другие характеристики типичны для устройства 2020 года.

Габариты новинки составят 176,46x84,91x8,3 мм, а вес – 227 граммов.

Что еще известно

По слухам, смартфон будет работать на базе процессора SoC MediaTek Dimensity 800 в паре с 6 или 8 Гб оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч.

Основная камера будет иметь 4 модуля. Известно лишь об одном с разрешением 48 Мп.

Относительно цены – информации нет. Стоимость устройства и другие характеристики узнаем уже во время анонса 2 июля.