Смартфон ASUS Zenfone 6 показали на официальном фото

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Один из вероятных дизайнов ASUS Zenfone 6
Один из вероятных дизайнов ASUS Zenfone 6 / Unbox PH

Компания ASUS опубликовала тизер-изображение смартфона Zenfone 6. Презентацию новинки запланировали на 16 мая и она сможет похвастаться безрамочным дисплеем и производительной начинкой.

Дисплей. Как можно увидеть на тизере у дисплея ASUS Zenfone 6 нет ни выреза, ни отверстия для фронтальной камеры. Это свидетельствует о том, что новинка получит селфи-модуль в виде перископа, который выдвигается из верхней части корпуса.

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Основные характеристики. Как сообщает GSMArena, топовая версия Zenfone 6 будет нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 855 (восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640), 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ.

ASUS Zenfone 6
ASUS Zenfone 6 получит абсолютно безрамочный дисплей

В качестве программной платформы на смартфоне будет использоваться операционная система Android 9 Pie. Также говорится о поддержке 18-ваттной быстрой зарядки аккумуляторной батареи.

Камеры и сканер отпечатков пальцев. Аппарат получит двойную или тройную основную камеру, в ее состав войдет датчик с 48 Мп. Дактилоскопический сканер может быть интегрирован в дисплей.

ASUS Zenfone 6
Презентация ASUS Zenfone 6 состоится 16 мая

Цена. Презентация новинки состоится на специальном мероприятии в Валенсии (Испания). Информации об ориентировочной цене пока нет.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Asus
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