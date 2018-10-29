Смартфон Asus ZenFone 6 получит интересный дизайн: фото

Asus не самый популярный Android-производитель. Однако в сети появилась информация, что новый Asus ZenFone 6 получит интересную особенность, которая станет новым трендом в 2019 году.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Asus никогда не попадала в список компаний с лучшими продажами на мобильном рынке. Компания в целом немного оторвана от гонки серьезных игроков. При этом свою долю рынка производитель наверняка получает. Asus тихо, но уверенно следует трендам.

Так, многим пользователям очень понравилась новая линейка ZenFone 5, которую хвалят в большей степени за крайне качественные дисплеи. Именно поэтому внешность ZenFone 6 должна стать ключевой. К слову, выглядит он следующим образом.



Asus ZenFone 6 получит интересный дизайн

Слева расположился ZenFone 6, а справа ZenFone 5Z. После фотографии данного прототипа сомнений в том, что в 2019 году рынок заполнится подобными аппаратами нет.



Как будет выглядеть Asus ZenFone 6

Из минусов стоит отметить слишком широкую рамку в нижней части экрана из-за отсутствия новой технологии COF (Chip on Film), которую Huawei использует в Honor 8X. Сзади данный прототип выглядит просто потрясающе. Он очень напоминает OnePlus 6.



Прототип Asus ZenFone 6

В сети также появились изображения еще двух прототипов, однако выглядят они не столь выигрышно.



Asus ZenFone 6 получит двойную основную камеру

Остается надеяться, что Asus все же уменьшит рамку снизу в первом прототипе и возьмет его за основу.



Asus ZenFone 6 получит большой "подбородок"



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