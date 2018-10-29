Смартфон Asus ZenFone 6 получит интересный дизайн: фото

186 Читати новину українською
Смартфон Asus ZenFone 6 получит интересный дизайн: фото
Смартфон Asus ZenFone 6 получит интересный дизайн: фото / Slashleaks

Asus не самый популярный Android-производитель. Однако в сети появилась информация, что новый Asus ZenFone 6 получит интересную особенность, которая станет новым трендом в 2019 году.

Об этом сообщает Androidinsider.

Читайте также: Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения

Asus никогда не попадала в список компаний с лучшими продажами на мобильном рынке. Компания в целом немного оторвана от гонки серьезных игроков. При этом свою долю рынка производитель наверняка получает. Asus тихо, но уверенно следует трендам.

Так, многим пользователям очень понравилась новая линейка ZenFone 5, которую хвалят в большей степени за крайне качественные дисплеи. Именно поэтому внешность ZenFone 6 должна стать ключевой. К слову, выглядит он следующим образом.

Asus ZenFone 6
Asus ZenFone 6 получит интересный дизайн

Слева расположился ZenFone 6, а справа ZenFone 5Z. После фотографии данного прототипа сомнений в том, что в 2019 году рынок заполнится подобными аппаратами нет.

Asus ZenFone 6
Как будет выглядеть Asus ZenFone 6

Из минусов стоит отметить слишком широкую рамку в нижней части экрана из-за отсутствия новой технологии COF (Chip on Film), которую Huawei использует в Honor 8X. Сзади данный прототип выглядит просто потрясающе. Он очень напоминает OnePlus 6.

Asus ZenFone 6
Прототип Asus ZenFone 6

В сети также появились изображения еще двух прототипов, однако выглядят они не столь выигрышно.

Asus ZenFone 6
Asus ZenFone 6 получит двойную основную камеру

Остается надеяться, что Asus все же уменьшит рамку снизу в первом прототипе и возьмет его за основу.

Asus ZenFone 6
Asus ZenFone 6 получит большой "подбородок"


Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Asus
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
сегодня 13:07 Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
20
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
28 октября 20:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 648
Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
27 октября 20:01 Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
455
Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
26 октября 10:03 Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
Євгенія Мазур 183
Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
25 октября 12:39 Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
2619
Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
25 октября 09:00 Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
298
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук