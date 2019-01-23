Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) выходит на украинский рынок: цена

В Украине стартовали продажи нового смартфона компании ASUS, который получил название ZenFone Max Pro (M2). Среди главных особенностей новинки мощная батарея и наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты девайсом.

Об этом пишет издание tehnot.com.

ZenFone Max Pro (M2) оснащен 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280×1080 пикселей). Дополнительную защиту обеспечивает покрытие защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6.

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Работает новинка на процессоре Qualcomm Snapdragon 660 с технологией искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine.

Основная камера двойная с главным сенсором Sony IMX486 с разрешением 12 Мп и дополнительной на 5 Мп. Разрешение селфи-камеры-13 Мп.

Емкость батареи составляет 5000 мАч. По заверениям разработчиков, этого достаточно для 35 дней автономной работы в режиме ожидания и до 45 часов в режиме разговора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZenFone Max Pro (M2) Дисплей

Диагональ: 6,3 дюйма

Разрешение: 2280×1080 пикселей

Разрешение: 2280×1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 Видеопроцессор Adreno 512

Adreno 512 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ Камера Основная: 12 + 5 Мп

​Фронтальная: 13 Мп

Основная: 12 + 5 Мп ​Фронтальная: 13 Мп Аккумулятор 5000 мАч

5000 мАч Операционная система Android 8.1 Oreo

Также в продаже появится и младшая версия смартфона – ZenFone Max (M2), что получила 6,3-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 632 и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Цена ZenFone Max Pro (M2) и ASUS ZenFone Max (M2)

ZenFone Max Pro (M2) на украинском рынке можно купить за 8999 гривен (6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти).

ZenFone Max (M2), которая оснащена 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ, оцененная в 5499 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZenFone Max Pro (M2) Дисплей

Диагональ: 6,3 дюйма

Разрешение: 1520х720 пикселей

Разрешение: 1520х720 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 632

Qualcomm Snapdragon 632 Видеопроцессор Adreno 506

Adreno 506 Память Оперативная: 3/4 ГБ

Встроенная: 32/64 ГБ

Оперативная: 3/4 ГБ Встроенная: 32/64 ГБ Камера Основная: 13 + 2 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 13 + 2 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4000 мАч

4000 мАч Операционная система Android 8.1 Oreo

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