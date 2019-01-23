Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) выходит на украинский рынок: цена
В Украине стартовали продажи нового смартфона компании ASUS, который получил название ZenFone Max Pro (M2). Среди главных особенностей новинки мощная батарея и наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты девайсом.
Об этом пишет издание tehnot.com.
ZenFone Max Pro (M2) оснащен 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280×1080 пикселей). Дополнительную защиту обеспечивает покрытие защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6.
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Работает новинка на процессоре Qualcomm Snapdragon 660 с технологией искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine.
Основная камера двойная с главным сенсором Sony IMX486 с разрешением 12 Мп и дополнительной на 5 Мп. Разрешение селфи-камеры-13 Мп.
Емкость батареи составляет 5000 мАч. По заверениям разработчиков, этого достаточно для 35 дней автономной работы в режиме ожидания и до 45 часов в режиме разговора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZenFone Max Pro (M2)
- Дисплей
- Диагональ: 6,3 дюйма
Разрешение: 2280×1080 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 660
- ВидеопроцессорAdreno 512
- ПамятьОперативная: 4 ГБ
Встроенная: 64/128 ГБ
- КамераОсновная: 12 + 5 Мп
Фронтальная: 13 Мп
- Аккумулятор5000 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
Также в продаже появится и младшая версия смартфона – ZenFone Max (M2), что получила 6,3-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 632 и аккумулятор емкостью 4000 мАч.
Цена ZenFone Max Pro (M2) и ASUS ZenFone Max (M2)
ZenFone Max Pro (M2) на украинском рынке можно купить за 8999 гривен (6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти).
ZenFone Max (M2), которая оснащена 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ, оцененная в 5499 гривен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZenFone Max Pro (M2)
- Дисплей
- Диагональ: 6,3 дюйма
Разрешение: 1520х720 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 632
- ВидеопроцессорAdreno 506
- ПамятьОперативная: 3/4 ГБ
Встроенная: 32/64 ГБ
- КамераОсновная: 13 + 2 Мп
Фронтальная: 8 Мп
- Аккумулятор4000 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
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