Смартфон Energizer работает неделю без подзарядки, но выглядит странно

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Оригинальній смартфон Energizer
Оригинальній смартфон Energizer / thenextweb.com

Во время выставки MWC-2019 представили интересный смартфон, который может работать на одном заряде батареи до недели. Он получил название Energizer. Но журналисты не были в восторге – подвел внешний вид.

Как пишет thenextweb.com, Energizer оснащен аккумулятором с емкостью на 18 000 мАч. Этого достаточно, чтобы пользоваться им до 7 дней. При этом в standby режиме он может продержаться до 50 дней.

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Характеристики. Смарфтон оснащен 6,2-дюймовым сенсорным экраном, который занимает практически всю фронтальную панель. Селфи-камера выдвижная. Основная камера тройная – с разрешением на 12, 5 и 2Мп.

Смартфон Energizer
Energizer уже називають "кирпичом"

Устройство работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Что с ним не так? Габариты. Он действительно очень большой. Его размеры – 153: 74,8: 18 мм. Журналисты уже называют его "кирпичом". Несмотря на то, что батарея является весомым преимуществом, но в повседневной жизни он будет не практичным.

Смартфон Energizer Фронтальная камера – выдвижная

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Теги: Новости Техно Смартфоны Техно
Источник: 24 Канал
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