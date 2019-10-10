Смартфон Essential Phone получил очень неординарный дизайн

Генеральный директор компании Essential Энди Рубин, который также является одним из основателей Android, представил новый смартфон Essential Phone. Устройство выглядит очень необычно – очень вытянутый дисплей и не имеет ничего общего со смартфонами, которые сейчас есть на рынке.

Фото новинки Энди Рубин обнародовал на своей странице в Twitter.

На самом деле, на фото мы видим 4 устройства. Каждое из них имеет огромный модуль основной камеры, который оснащен одним сенсором.

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В левом верхнем углу есть светодиодная вспышка, а сканер отпечатков пальцев расположили под камерой. Интересно, что цвета корпуса нельзя определить, потому что окраска меняется под разным углом обзора.

...still dialing in the colors pic.twitter.com/4gEpFU7mpZ — Andy Rubin (@Arubin) 8 жовтня 2019 р.

На еще одном фото можно увидеть переднюю панель. Она имеет дисплей с очень высоким соотношением сторон. В левом углу размещена фронтальная камера.

Еще один снимок показывает, что на смартфоне запустили сразу несколько программ и они размещены одна над другой.

Относительно старта продаж или цены – информации пока нет. Будем и в дальнейшем мониторить Twitter Рубина.

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