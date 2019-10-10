Смартфон Essential Phone получил очень неординарный дизайн
Генеральный директор компании Essential Энди Рубин, который также является одним из основателей Android, представил новый смартфон Essential Phone. Устройство выглядит очень необычно – очень вытянутый дисплей и не имеет ничего общего со смартфонами, которые сейчас есть на рынке.
Фото новинки Энди Рубин обнародовал на своей странице в Twitter.
На самом деле, на фото мы видим 4 устройства. Каждое из них имеет огромный модуль основной камеры, который оснащен одним сенсором.
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В левом верхнем углу есть светодиодная вспышка, а сканер отпечатков пальцев расположили под камерой. Интересно, что цвета корпуса нельзя определить, потому что окраска меняется под разным углом обзора.
На еще одном фото можно увидеть переднюю панель. Она имеет дисплей с очень высоким соотношением сторон. В левом углу размещена фронтальная камера.
Еще один снимок показывает, что на смартфоне запустили сразу несколько программ и они размещены одна над другой.
Относительно старта продаж или цены – информации пока нет. Будем и в дальнейшем мониторить Twitter Рубина.
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