Смартфон Google Pixel 3 XL испытали на прочность: видео

Известный блогер и автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон опубликовал обзор нового смартфона Google Pixel 3 XL. По традиции Нильсон испытал новинку на прочность и склонность к механическим повреждениям.

Об этом сообщает Android Police.

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Сначала блогер проверил гаджет на устойчивость к царапинам. Стекло, прикрывающее экран Pixel 3 XL, повреждается так же, как и в любом другом современном смартфоне. В этом плане он ничем не отличается от конкурентов.

Проблемы начинаются с обратной стороны, где Google применила стекло с матовым покрытием. В отличие от OnePlus 6, где оно нанесено с внутренней стороны, в Pixel 3 и Pixel 3 XL матовой сделали верхнюю часть. Из-за этого корпус очень легко царапается.

Также интересно, что металлическая рама сверху покрыта слоем краски, в связи с чем следы от падений и ударов будут сильно заметны.

При нагревании огнем экран не реагирует должным образом, но спустя около 30 секунд пиксели белеют и потом быстро приходят в норму. Сканер отпечатков пальцев исправно работает, даже если его сильно поцарапать.

С испытанием на прочность Pixel 3 XL также справился без проблем. При сгибании он не ломается и не гнется.

Испытания Google Pixel 3 XL на прочность – смотрите видео

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