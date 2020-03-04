Смартфон Google Pixel 4A засветился на "живых" снимках

Первая информация о планах Google выпустить смартфон Pixel 4A появилась в сети еще в декабре 2019 года, а позже стало известно, что гаджет выйдет в трех модификациях. Теперь же в сети опубликовали качественные снимки новинки, которые раскрывают его дизайн.

Опубликованные инсайдерами снимки демонстрируют гаджет с обеих сторон, передает MSPowerUser.

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Дизайн смартфона

В верхнем левом углу экрана с тонкими рамками разместили отверстие для фронтального модуля. По слухам, диагональ дисплея новинки составляет от 5,7 до 5,8 дюйма.



Дизайн Google Pixel 4A

На задней крышке разместили единственную основную камеру (вероятно, с разрешением 12,2 Мп) и сканер отпечатков пальцев.



Google Pixel 4A получит один модуль камеры

Другие характеристики

Согласно предварительным утечкам, Google Pixel 4A будет построен на базе процессора Snapdragon 730 или Snapdragon 765 с поддержкой сетей пятого поколения, в зависимости от модификации. Устройство оснастят как минимум 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64 ГБ для базовой версии.

Гаджету также приписывают порт USB Type-C и 3,5-миллиметровый аудиоразъем, другие характеристики будущей новинки неизвестны.

Дата анонса

Ранее ожидалось, что производитель раскроет больше информации об устройстве на конференции Google I/O, но после отмены мероприятия дата анонса смартфона остается под вопросом.

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