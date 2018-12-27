Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена

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Honor 10 Lite в Украине: характеристики, обзор, цена
Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине

27 декабря в Украине официально стартовали продажи смартфона компании Huawei –. Honor 10 Lite. Он получил каплевидный вырез в дисплее и селфи-камеру, которая поддерживает искусственный интеллект.

Об этом сообщает пресс-служба Honor в Украине.

Дизайн Honor 10 Lite

Новинка получила дисплей с диагональю 6.21 дюйма с соотношением сторон 19,5:9. Вверху экрана видим трендовый сейчас каплевидный вырез. Смартфон выполнен в классическом для компании стиле с цветным градиентом.

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Благодаря использованию изогнутых 3D-рамкок Honor 10 Lite удобно лежит в руке.

Характеристики Honor 10 Lite

Смартфон работает на процессоре Kirin 710 в паре с 3ГБ оперативной и 32ГБ встроенной памяти.

Honor 10 Lite оснащен 24-мегапиксельной селф-камерой с поддержкой искусственного интеллекта. Эта камера обеспечивает распознавание 8 сценариев съемки в режиме реального времени и автоматически применяет дополнительные настройки для идеального качества снимков.

Honor 10 Lite

Honor 10 Lite можно приобрести по акционной цене

Смартфон поддерживает функцию трехмерного освещения 3D Portrait Lighting. Благодаря этой функции пользователь может использовать студийные эффекты (боке, коррекцию оттенка кожи) во время съемки.

Основная камера сдвоенная с разрешением модулей 13Мп и 2Мп и диафрагмой f/1.8 и f/2.4.

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Также новинка имеет поддержку модуля NFC, поэтому подходит для бесконтактных расчетов.

Honor 10 Lite

Honor 10 Lite имеет модуль NFC

Цена Honor 10 Lite

В розничных торговых сетях смартфон можно приобрести по рекомендованной цене 6099 гривен. При этом до 7 января Honor 10 Lite можно приобрести по акционной цене 5999 гривен.

 

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Теги: Техно Обзоры Huawei Смартфоны
Источник: 24 Канал
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