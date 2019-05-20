Смартфон Honor 10i поступит в продажу в Украине: цена и бонусный подарок

Новый смартфон Honor 10i с тройной камерой уже 31 мая официально поступит в продажу в Украине. При этом в первый месяц продаж пользователям обещают приятный бонус – фитнес-трекер Honor Band 4 Running.

Где купить. Смартфон Honor 10i будет доступен в сетях магазинов Алло, COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, Фокстрот и Цитрус.

Цена. Рекомендованная стоимость новинки составляет 7 499 гривен.

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Характеристики. Одним из крупнейших преимуществ новинки можно считать тройную камеру с разрешением 24Мп + 2 Мп + 8 Мп. Камера поддерживает технологию искусственного интеллекта и распознает до 500 сценариев съемки. Разрешение модуля фронтальной камеры – 32 Мп.

Honor 10i получил тройную камеру

Honor 10i получил безрамочный Full HD+ дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей. Диагональ экрана составляет 6,21 дюйма.

Новинка работает на 8-ядерном фирменном процессоре Kirin 710 в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3400 мАч.

Покупателей Honor 10i ждет подарок

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